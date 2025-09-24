Logitech показала клавиатуру на солнечной панели

Logitech более десяти лет не выпускала клавиатуры на солнечных батареях, но сегодня представила новую модель с этой фишкой. Как и K760, её свежая Signature Slim Solar Plus K980 стоимостью 100 долларов работает исключительно от света. У неё нет ни USB-порта, ни сменных батареек — вместо этого используется элемент, который преобразует солнечный или искусственный свет (минимум 200 люкс) в энергию для подзарядки аккумулятора. По заявлению компании, батарея рассчитана на срок службы до десяти лет, а при полной зарядке клавиатуру можно использовать даже в полной темноте до четырёх месяцев.

По своим возможностям K980 — это стандартная полноразмерная клавиатура с разметкой клавиш для Windows и macOS, блоком стрелок и цифровой панелью. Верхний ряд изначально настроен на управление мультимедиа, яркостью экрана и громкостью, однако в приложении Logi Options Plus для Mac и Windows можно переназначить функции или вовсе их отключить. Также в верхнем ряду предусмотрены клавиши выключения микрофона, включения и выключения камеры и Action Key, которую можно настроить под собственные сценарии. Новым дополнением стала клавиша AI. По умолчанию на Windows она запускает Copilot, а на ChromeOS — Gemini. Но в приложении Logitech её можно перенастроить для открытия ChatGPT или конструктора ИИ-запросов. Кроме того, можно назначить выполнение «умных действий» Logitech, например, задать вопрос Perplexity прямо в браузере. Звучит достаточно практично.
