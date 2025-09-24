Logitech показала клавиатуру на солнечной панели

По своим возможностям K980 — это стандартная полноразмерная клавиатура с разметкой клавиш для Windows и macOS, блоком стрелок и цифровой панелью. Верхний ряд изначально настроен на управление мультимедиа, яркостью экрана и громкостью, однако в приложении Logi Options Plus для Mac и Windows можно переназначить функции или вовсе их отключить. Также в верхнем ряду предусмотрены клавиши выключения микрофона, включения и выключения камеры и Action Key, которую можно настроить под собственные сценарии. Новым дополнением стала клавиша AI. По умолчанию на Windows она запускает Copilot, а на ChromeOS — Gemini. Но в приложении Logitech её можно перенастроить для открытия ChatGPT или конструктора ИИ-запросов. Кроме того, можно назначить выполнение «умных действий» Logitech, например, задать вопрос Perplexity прямо в браузере. Звучит достаточно практично.