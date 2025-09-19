Обзор Оклик S277W. Доступный беспроводной набор периферии для работы

Мышка и клавиатура являются базовой периферией для работы с компьютером, с помощью них осуществляется основное взаимодействие с операционной системой и приложениями. Изучаемый сегодня набор Оклик S277W поддерживается беспроводное соединение на радиочастоте 2.4 ГГц с помощью комплектного передатчика.

Комплектация

Коробка из плотного картона вытянутой формы с изображением набора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает две батарейки (АА и ААА), передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Клавиатура и мышка выполнены из пластика черного цвета с матовым покрытием. Практичное исполнение, рабочие поверхности не будут загрязняться следами пальцев, а пыль можно будет легко удалить.

У клавиатуры традиционное исполнение с цифровым блоком. Мультимедиа клавиши совмещены с блоком F1-F12 и действия можно будет выполнять с зажатием кнопки FN.

Колпачки с невысоким профилем. Набирать текст на ней удобно, само нажатие с тактильным откликом. Латинские и кириллические символы нанесены белой краской.

Корпус клавиатуры Оклик S277W защищен он влаги, на внутренней стороне есть каналы для отвода случайно пролитой жидкости. На основании отсек для одной ААА-батарейки, отвечающей за питание.

Для удобства перевозки и предотвращения потери передатчика, есть отсек для его хранения в специальном углублении.

Откидные ножки для регулировки угла наклона рабочей плоскости. Нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола.

Мышка в эргономичном исполнении с выпуклой спинкой под удобный хват ладонью. Форма симметричная

Прорезиненное колесико прокрутки с резиновой накладкой с насечками. За ним компактная кнопка, отвечающая за смену уровня чувствительности сенсора.

На основании выдвижная крышка с отсеком для установки АА-батарейки и пенал для хранения адаптера. Он у набора общий, но такое дублирование позволит брать с собой в поездку только одно из устройств. Механический тумблер питания. По периметру четыре ножки скольжения.

Тесты

Для начала работы необходимо установить комплектные элементы питания в клавиатуру и мышку, после этого к системе подключить передатчик, работающий на частоте 2.4 ГГц. На всех видах операционной системы определялся автоматически и не требуя дополнительной установки драйвера.

Набор отлично себя показал в типовых рабочих сценариях. Удобная форма мышки, подходящая под разные типы хвата. Установленный в ней сенсор идет с тремя предустановленными уровнями чувствительности, между которыми можно переключаться. Курсор не срывало, движения контролируемые.

Итоги

В клавиатуре мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Справляется с быстрой печатью и не требовала время на привыкание.Оклик S277W – доступный набор беспроводной периферии для дома и офиса. Аккуратное исполнение, корпус с влагозащитой и регулируемым углом наклона, ресурс в 3 млн нажатий, бесшумность, три уровня чувствительности сенсора.