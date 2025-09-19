Обзор Оклик S277W. Доступный беспроводной набор периферии для работы

У клавиатуры традиционное исполнение с цифровым блоком. Мультимедиа клавиши совмещены с блоком F1-F12 и действия можно будет выполнять с зажатием кнопки FN.
Колпачки с невысоким профилем. Набирать текст на ней удобно, само нажатие с тактильным откликом. Латинские и кириллические символы нанесены белой краской.
Корпус клавиатуры Оклик S277W защищен он влаги, на внутренней стороне есть каналы для отвода случайно пролитой жидкости. На основании отсек для одной ААА-батарейки, отвечающей за питание.
Для удобства перевозки и предотвращения потери передатчика, есть отсек для его хранения в специальном углублении.
Откидные ножки для регулировки угла наклона рабочей плоскости. Нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола.
Мышка в эргономичном исполнении с выпуклой спинкой под удобный хват ладонью. Форма симметричная
Прорезиненное колесико прокрутки с резиновой накладкой с насечками. За ним компактная кнопка, отвечающая за смену уровня чувствительности сенсора.
На основании выдвижная крышка с отсеком для установки АА-батарейки и пенал для хранения адаптера. Он у набора общий, но такое дублирование позволит брать с собой в поездку только одно из устройств. Механический тумблер питания. По периметру четыре ножки скольжения.
Набор отлично себя показал в типовых рабочих сценариях. Удобная форма мышки, подходящая под разные типы хвата. Установленный в ней сенсор идет с тремя предустановленными уровнями чувствительности, между которыми можно переключаться. Курсор не срывало, движения контролируемые.
В клавиатуре мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Справляется с быстрой печатью и не требовала время на привыкание.