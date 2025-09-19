Обзор Оклик S277W. Доступный беспроводной набор периферии для работы

Мышка и клавиатура являются базовой периферией для работы с компьютером, с помощью них осуществляется основное взаимодействие с операционной системой и приложениями. Изучаемый сегодня набор Оклик S277W поддерживается беспроводное соединение на радиочастоте 2.4 ГГц с помощью комплектного передатчика.

Комплектация

Коробка из плотного картона вытянутой формы с изображением набора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает две батарейки (АА и ААА), передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Клавиатура и мышка выполнены из пластика черного цвета с матовым покрытием. Практичное исполнение, рабочие поверхности не будут загрязняться следами пальцев, а пыль можно будет легко удалить.

У клавиатуры традиционное исполнение с цифровым блоком. Мультимедиа клавиши совмещены с блоком F1-F12 и действия можно будет выполнять с зажатием кнопки FN.

Колпачки с невысоким профилем. Набирать текст на ней удобно, само нажатие с тактильным откликом. Латинские и кириллические символы нанесены белой краской.

Корпус клавиатуры Оклик S277W защищен он влаги, на внутренней стороне есть каналы для отвода случайно пролитой жидкости. На основании отсек для одной ААА-батарейки, отвечающей за питание.

Для удобства перевозки и предотвращения потери передатчика, есть отсек для его хранения в специальном углублении.

Откидные ножки для регулировки угла наклона рабочей плоскости. Нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола.

Мышка в эргономичном исполнении с выпуклой спинкой под удобный хват ладонью. Форма симметричная

Прорезиненное колесико прокрутки с резиновой накладкой с насечками. За ним компактная кнопка, отвечающая за смену уровня чувствительности сенсора.

На основании выдвижная крышка с отсеком для установки АА-батарейки и пенал для хранения адаптера. Он у набора общий, но такое дублирование позволит брать с собой в поездку только одно из устройств. Механический тумблер питания. По периметру четыре ножки скольжения.

Тесты

Для начала работы необходимо установить комплектные элементы питания в клавиатуру и мышку, после этого к системе подключить передатчик, работающий на частоте 2.4 ГГц. На всех видах операционной системы определялся автоматически и не требуя дополнительной установки драйвера.

Набор отлично себя показал в типовых рабочих сценариях. Удобная форма мышки, подходящая под разные типы хвата. Установленный в ней сенсор идет с тремя предустановленными уровнями чувствительности, между которыми можно переключаться. Курсор не срывало, движения контролируемые.

В клавиатуре мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Справляется с быстрой печатью и не требовала время на привыкание.

Итоги

Оклик S277W – доступный набор беспроводной периферии для дома и офиса. Аккуратное исполнение, корпус с влагозащитой и регулируемым углом наклона, ресурс в 3 млн нажатий, бесшумность, три уровня чувствительности сенсора.
Обзор NuPhy Air60 HE. Механическая клавиатура 60% ANSI с маг…
Не так давно мы тестировали топовую механическую клавиатуру NuPhy …
Обзор Rapoo ESK750-98. Проводная механическая клавиатура…
Проводная клавиатура Rapoo ESK750-98 выполнена в компактном форм-факторе с 98 клавишами в корпусе с защит…
MSI представила беспроводную клавиатуру Strike Pro Wireless…
Компания MSI пополнила ассортимент механических беспроводных клавиатур моделью Strike Pro Wireless, котор…
Обзор Keychron B1 Pro. Лучшая альтернатива Apple Magic KeyBo…
Изучаемая беспроводная клавиатура Keychron B1 Pro использует ножничные переключатели, которые успели себя…
Обзор Rapoo V500 ALLOY. Недорогая механическая клавиатура…
Механическая клавиатура Rapoo V500 ALLOY оснащена переключателями Blue с быстрым откликом и коротким ходо…
Keychron B6 Pro обзор беспроводной клавиатуры с ножничными п…
Изучаемая клавиатура Keychron B6 Pro выполнена в ультратонком корпусе, использует надежные ножничные пере…
Обзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для и…
Механические переключатели отлично себя зарекомендовали среди геймеров, предлагая тактильный отклик, быст…
Обзор Rapoo NK2600. Проводная клавиатура для учебных заведен…
У нас в центре внимания типовая клавиатура Rapoo NK2600 с мембранными переключателями в эргономичном корп…
Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500MБеспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M
Обзор Rapoo V500 PRO-Multimode. Беспроводная механическая клавиатураОбзор Rapoo V500 PRO-Multimode. Беспроводная механическая клавиатура
Низкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310MНизкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310M
Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PROНедорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PRO
Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor