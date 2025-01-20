Комплект беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X260S

Рассмотрим детально комплект клавиатуры и мышки Rapoo X260S с поддержкой беспроводного соединения на частоте 2.4 ГГц с общим адаптером и подходящий под разные операционные системы. Из ключевых особенностей отмечаются защита клавиатуры от влаги, питание от батареек с простой заменой, бесшумные переключатели.

Комплектация

Комплект включает пару АА-батареек, адаптер подключения, руководство пользователя. Собрано в коробке вытянутой формы из плотного картона.

Внешний вид

Представлен комплект в белом и черном вариантах исполнения. Комплектная мышка симметричной формы, рассчитанной как на правшей, так и левшей. У нее невысокий профиль

На ней нет дополнительных клавиш. В паре основных установлены тихие переключатели. Между ними колесико с противоскользящей накладкой.

На основании окошко сенсора и четыре скользящие ножки по периметру. Под крышкой пенал для хранения передатчика и отсек для установки АА-батарейки.

Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. В основе пластик, применен ряд технических решений, обеспечивающий защиту от брызг воды.

Мембранные переключатели, колпачки круглой формы с невысоким профилем. Хорошо смотрится внешне. Символы нанесены на колпачки краской. Латиница и кириллица у Rapoo X260S хорошо читаема. ENTER двухрядный, левый SHIFT короче, чем правый. В паре с зажатой кнопкой FN можно управлять воспроизведением и громкостью, задействуя ряд F1-F12.

На основании габаритные резиновые ножки. Регулировки угла наклона в этой модели не предусмотрено. Здесь также под крышкой помимо отсека для АА-батарейки есть пенал для хранения адаптера подключения.

Тесты

Для соединения набор Rapoo X260S использует радиочастоту 2.4 ГГц и после подключения адаптера к системе проходит автоматическое подключение к системе. Можно использовать с ПК, ноутбуками, телевизором. Работает стабильно без необходимости установки драйвера, программным обеспечением не сопровождается.

Клавиатура подходит для быстрой печати. У кнопок короткий ход, нажимаются бесшумно. Тут традиционная раскладка, не требующая времени на привыкание. Мышка легкая, подходит под разные типы хвата.

Итоги

Rapoo X260S – беспроводной комплект для работы и офиса с невысокой стоимостью, длительным временем автономной работы, хорошим качеством исполнения.