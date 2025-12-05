Keychron представила механическую клавиатуру из дерева

Компания Keychron официально расширяет линейку своих беспроводных механических клавиатур и выпускает K2 HE All-Wood Special Edition — особую модификацию серии K2 HE, в которой переключатели Gateron Double-Rail сочетаются с корпусом из цельного орехового дерева. Клавиатура формата 75% сохраняет все особенности линейки K2 HE — регулируемую силу срабатывания, быстрые триггеры и ввод с управлением на 360 градусов, но алюминиевую раму заменяет полностью деревянный корпус с боковыми панелями из фрезерованного алюминия. Поддерживается беспроводное подключение по 2,4 ГГц и Bluetooth 5.1, а также проводной по USB Type-C, при этом частота опроса достигает 1000 Гц в проводном режиме и через 2,4 ГГц, и 125 Гц при работе по Bluetooth. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, стабилизаторами на винтах, NKRO и доступом к веб-конфигуратору Keychron для настройки точки срабатывания, подсветки и назначений клавиш с несколькими действиями.

Версия All-Wood поставляется полностью собранной — здесь уже установлены плата, корпус, алюминиевая пластина, PBT-клавиши double-shot для macOS и Windows и предустановленные переключатели Gateron Double-Rail Magnetic Nebula. Как и обычная K2 HE, эта модификация совместима только с переключателями Double-Rail и не поддерживает другие магнитные версии Gateron. Стоимость K2 HE All-Wood Special Edition составляет 200 долларов, так что удовольствие не из дешёвых, но и штука явно очень редкая — из дерева моделей очень мало.