Keychron представила необычную клавиатуру Q11 Ultra

Она разделяется на две части для более удобного и эргономичного расположения рук, но при этом сохраняет классическую ступенчатую раскладку клавиш, привычную большинству пользователей обычных механических игровых клавиатур. Несмотря на компактный формат, модель получила дополнительную колонку из 5 макроклавиш с левой стороны, а также 2 программируемых регулятора — по одному на каждой половине клавиатуры. Корпус изготовлен из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ, с интегрированной верхней пластиной. Используются двойные PBT-кейкапы профиля KSA от Keychron. И, что довольно интересно, клавиатура доступна только в чёрном цвете с синими акцентными клавишами и, в отличие от некоторых других моделей серии Ultra, лишена декоративной нижней панели. Но и стоит новинка очень дорого.