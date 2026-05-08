Keychron представила необычную клавиатуру Q11 Ultra

Компания Keychron продолжает обновлять линейку своих механических клавиатур, переводя модели на более энергоэффективную прошивку и новые переключатели Silk POM. Теперь обновление добралась и до Keychron Q11. По словам Keychron, встроенные аккумуляторы обеспечивают до 300 часов автономной работы на одном заряде, подключение возможно через Bluetooth, 2,4 ГГц или USB Type-C, который подключается к левой половине клавиатуры. В режиме 2,4 ГГц и при проводном подключении частота опроса достигает 8 кГц, хотя для механических переключателей такой показатель сложно назвать необходимым. При этом Q11 Ultra представляет собой раздельную клавиатуру формата 75%.

Она разделяется на две части для более удобного и эргономичного расположения рук, но при этом сохраняет классическую ступенчатую раскладку клавиш, привычную большинству пользователей обычных механических игровых клавиатур. Несмотря на компактный формат, модель получила дополнительную колонку из 5 макроклавиш с левой стороны, а также 2 программируемых регулятора — по одному на каждой половине клавиатуры. Корпус изготовлен из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ, с интегрированной верхней пластиной. Используются двойные PBT-кейкапы профиля KSA от Keychron. И, что довольно интересно, клавиатура доступна только в чёрном цвете с синими акцентными клавишами и, в отличие от некоторых других моделей серии Ultra, лишена декоративной нижней панели. Но и стоит новинка очень дорого.
