Обзор Rapoo ESK750-98. Проводная механическая клавиатура

Проводная клавиатура Rapoo ESK750-98 выполнена в компактном форм-факторе с 98 клавишами в корпусе с защитой от воды IP68. Регулируемая скользящая подставка, трехсторонняя система прокладывания кабеля, мультимедийные клавиши FN и переключатели, рассчитанные на 100 миллионов кликов.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. В комплекте идет техническая документация.

Внешний вид

Клавиатура представлена в нескольких вариантах расцветки. И все они комбинированные, сочетают в себе разные цвета на колпачках и основе.

В нашем случае это оранжевый цвет во внешней рамке и основной части колпачков в рабочей зоне, черные акцентные колпачки, основа серого цвета и часть колпачков также в этом цвете.

Выглядит эффектно, на боковых сторонах нанесены схематичные изображения. На плату нанесено специальное покрытие, предотвращающее выход из строя при попадании влаги.

Традиционный набор с ANSI раскладкой. И с учетом цифрового блока она компактна. Цифровой блок смещен немного левее и стрелки частично заходят в него, как и заужен правый SHIFT. ENTER тут однорядный.

Колпачки из PTB пластика. Двойное литье. Кириллические символы меньше латинских. Читаются хорошо при разном уровне освещения.

Символы у Rapoo ESK750-98 не подсвечиваются. Но есть несколько акцентных зон с многоцветной подсветкой, по краям и рядом с цифровым, а также пространство между клавишами.

Интересно организован кабель-менеджмент. На основании пластиковая рамка, удерживаемая тремя винтами.

Под ней находится печатная плата с залитыми контактами и интерфейсный кабель. Владелец может изменить место выхода кабеля сместив его правее или левее. После этого заглушка возвращается на место.

На основании сразу 10 ножек, предотвращающих скольжения. Две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

При просмотре сбоку можно обратить внимание, что плоскость изначально расположена под углом.

Тесты

Клавиатура использует проводное подключение, длина кабеля 1.8 метра. Совместима с разными операционными системами, не требует установки драйвера. Установлены линейные переключатели. Ход у клавиш ровный, небольшой щелчок при нажатии. Клавиатура отлично себя показала в динамичных играх, обеспечивая безотказную регистрацию длительной серии быстрых нажатий.

Использовалась для быстрой печати. Корпус у нее жесткий, при сильном давлении по центру не дребезжит, не продавливается и не смещается по поверхности рабочего стола.

Итоги

Rapoo ESK750-98 – механическая клавиатура с надежными переключателями, выполненная в корпусе с защитой от воды в трехцветной схеме, системой кабель-менеджмента, высоким ресурсом службы.