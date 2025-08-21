Обзор Rapoo ESK750-98. Проводная механическая клавиатура

Проводная клавиатура Rapoo ESK750-98 выполнена в компактном форм-факторе с 98 клавишами в корпусе с защитой от воды IP68. Регулируемая скользящая подставка, трехсторонняя система прокладывания кабеля, мультимедийные клавиши FN и переключатели, рассчитанные на 100 миллионов кликов.

Обзор Rapoo ESK750-98

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. В комплекте идет техническая документация.

комплектация Rapoo ESK750-98

Внешний вид

Клавиатура представлена в нескольких вариантах расцветки. И все они комбинированные, сочетают в себе разные цвета на колпачках и основе.

внешний вид Rapoo ESK750-98

В нашем случае это оранжевый цвет во внешней рамке и основной части колпачков в рабочей зоне, черные акцентные колпачки, основа серого цвета и часть колпачков также в этом цвете.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Выглядит эффектно, на боковых сторонах нанесены схематичные изображения. На плату нанесено специальное покрытие, предотвращающее выход из строя при попадании влаги.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Традиционный набор с ANSI раскладкой. И с учетом цифрового блока она компактна. Цифровой блок смещен немного левее и стрелки частично заходят в него, как и заужен правый SHIFT. ENTER тут однорядный.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Колпачки из PTB пластика. Двойное литье. Кириллические символы меньше латинских. Читаются хорошо при разном уровне освещения.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Символы у Rapoo ESK750-98 не подсвечиваются. Но есть несколько акцентных зон с многоцветной подсветкой, по краям и рядом с цифровым, а также пространство между клавишами.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Интересно организован кабель-менеджмент. На основании пластиковая рамка, удерживаемая тремя винтами.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Под ней находится печатная плата с залитыми контактами и интерфейсный кабель. Владелец может изменить место выхода кабеля сместив его правее или левее. После этого заглушка возвращается на место.

внешний вид Rapoo ESK750-98

На основании сразу 10 ножек, предотвращающих скольжения. Две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

внешний вид Rapoo ESK750-98

При просмотре сбоку можно обратить внимание, что плоскость изначально расположена под углом.

внешний вид Rapoo ESK750-98

Тесты

тесты Rapoo ESK750-98

Клавиатура использует проводное подключение, длина кабеля 1.8 метра. Совместима с разными операционными системами, не требует установки драйвера. Установлены линейные переключатели. Ход у клавиш ровный, небольшой щелчок при нажатии. Клавиатура отлично себя показала в динамичных играх, обеспечивая безотказную регистрацию длительной серии быстрых нажатий.

тесты Rapoo ESK750-98

Использовалась для быстрой печати. Корпус у нее жесткий, при сильном давлении по центру не дребезжит, не продавливается и не смещается по поверхности рабочего стола.

тесты Rapoo ESK750-98

Итоги

Rapoo ESK750-98 – механическая клавиатура с надежными переключателями, выполненная в корпусе с защитой от воды в трехцветной схеме, системой кабель-менеджмента, высоким ресурсом службы.
Keychron B6 Pro обзор беспроводной клавиатуры с ножничными п…
Изучаемая клавиатура Keychron B6 Pro выполнена в ультратонком корпусе, использует надежные ножничные пере…
Обзор Keychron B1 Pro. Лучшая альтернатива Apple Magic KeyBo…
Изучаемая беспроводная клавиатура Keychron B1 Pro использует ножничные переключатели, которые успели себя…
Обзор Rapoo V500 ALLOY. Недорогая механическая клавиатура…
Механическая клавиатура Rapoo V500 ALLOY оснащена переключателями Blue с быстрым откликом и коротким ходо…
Обзор NuPhy Air60 HE. Механическая клавиатура 60% ANSI с маг…
Не так давно мы тестировали топовую механическую клавиатуру NuPhy …
Обзор NuPhy Halo65 HE. Быстрая механическая клавиатура с маг…
В механической клавиатуре NuPhy Halo65 HE используются магнитные переключатели, а сама она выполнена в 65…
Обзор Rapoo NK2600. Проводная клавиатура для учебных заведен…
У нас в центре внимания типовая клавиатура Rapoo NK2600 с мембранными переключателями в эргономичном корп…
Razer представила полупрозрачную периферию для геймеров…
Вчера компания Razer официально представила новую серию аксессуаров под названием Phantom Collection, в к…
Обзор Rapoo NK1900. Рабочая клавиатура на каждый день…
Клавиатура Rapoo NK1900 относится к доступному ценовому сегменту и использует проводное подключение. Базо…
Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050
Тонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями. Обзор Rapoo E9350LТонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями. Обзор Rapoo E9350L
Беспроводная мышка и клавиатура для офиса. Обзор Rapoo 9320MБеспроводная мышка и клавиатура для офиса. Обзор Rapoo 9320M
Доступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000MДоступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000M
Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500MБеспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor