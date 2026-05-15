Обзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая клавиатура

За последние годы в сфере игровых клавиатур произошли значительные изменения. Раньше доминировало проводное подключение, а предпочтения склонялись к крупным, полноразмерным моделям с подставками для рук. Затем технологии беспроводной связи сделали большой шаг вперёд, также изменились и предпочтения по типам переключателей. Сейчас на передний план вышла клавиатура Acer Nitro OKR400 с 68 клавишами, тремя вариантами подключения, линейными механическими переключателями и поддержкой технологии NKRO 100%.

Комплектация

Упаковка с изображением, данными по характеристикам и логотипом серии игровой периферии NITRO. Комплект включает руководство пользователя, USB-кабель, адаптер подключения.

Внешний вид

Клавиатура выполнена в компактном формате 65%, что означает наличие лишь самых востребованных клавиш — это никак не сказывается на удобстве в играх, скорости печати и повседневной работе. Благодаря своим размерам она занимает значительно меньше места на столе по сравнению с классическими моделями.

Такое решение отлично подойдёт тем, у кого ограничено пространство для рабочей зоны, а если установить клавиатуру на большой игровой коврик, появится больше свободного места для движения мышкой. Дополнительные функции можно активировать с помощью комбинаций клавиш и удержания Fn — сюда относится, например, смена интерфейса подключения, а также управление громкостью и мультимедиа.

Клавиши изготовлены из прочного PBT-пластика с низким профилем и матовой, приятной на ощупь поверхностью. Латинские символы выделены синим цветом, кириллица — белым, что обеспечивает хорошую читаемость при любом освещении. Подсветка равномерно распределяется между клавишами, делая клавиатуру ещё более комфортной в использовании.

Каркас Acer Nitro OKR400 состоит из алюминиевой пластины и внешних пластиковых элементов, благодаря чему клавиатура отличается жёсткостью и надёжностью — во время быстрой печати она не дребезжит. Основание оснащено удлинёнными прорезиненными ножками для устойчивости, а по центру есть наклейка с серийным номером и информацией о производителе, а также углубление для хранения передатчика.

С фронтальной стороны по центру расположены механический тумблер включения и разъем USB, который служит как для зарядки аккумулятора, так и для работы в проводном режиме. В комплекте идёт провод длиной 1,5 метра.

Тесты

Acer Nitro OKR400 — универсальная клавиатура, совместимая с разными устройствами и операционными системами. Пользователь может выбрать между тремя типами подключения, это один проводной (USB) и два беспроводных (Bluetooth и радиоканал 2.4 ГГц). Через Bluetooth возможно подключение сразу к трём устройствам, переключение между которыми осуществляется специальными комбинациями клавиш. Для работы по радио 2.4 ГГц нужно подключить комплектный USB-передатчик. Он автоматически определяется системой и не требует установки дополнительных программ.

Беспроводное соединение на 2.4 ГГц обеспечивает минимальные задержки, практически не отличающиеся от проводного режима. В таком режиме можно играть в динамичные игры, сетевые шутеры и не сталкиваться с проблемами в скорости реакции. Встроенного аккумулятора при этом хватает на неделю активной эксплуатации.

Клавиатура оснащена линейными механическими переключателями с плавным, равномерным ходом. Клавиши нажимаются мягко и тихо, без характерного щелчка, а возврат в исходное положение происходит мгновенно. При этом заявлен ресурс в 20 миллионов кликов. Поддержка NKRO 100% означает распознавание всех одновременных нажатий, что исключает «залипание» даже при сложных комбинациях клавиш.

Итоги

Acer Nitro OKR400 — это компактная игровая клавиатура с линейными механическими переключателями, двумя вариантами беспроводного подключения, прочным корпусом и долгим сроком службы. Модель отличается продуманной эргономикой и надёжной сборкой, а её функциональность отлично подойдёт для оснащения современного рабочего или игрового пространства.
