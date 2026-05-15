Обзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая клавиатура

Такое решение отлично подойдёт тем, у кого ограничено пространство для рабочей зоны, а если установить клавиатуру на большой игровой коврик, появится больше свободного места для движения мышкой. Дополнительные функции можно активировать с помощью комбинаций клавиш и удержания Fn — сюда относится, например, смена интерфейса подключения, а также управление громкостью и мультимедиа.
Клавиши изготовлены из прочного PBT-пластика с низким профилем и матовой, приятной на ощупь поверхностью. Латинские символы выделены синим цветом, кириллица — белым, что обеспечивает хорошую читаемость при любом освещении. Подсветка равномерно распределяется между клавишами, делая клавиатуру ещё более комфортной в использовании.
Каркас Acer Nitro OKR400 состоит из алюминиевой пластины и внешних пластиковых элементов, благодаря чему клавиатура отличается жёсткостью и надёжностью — во время быстрой печати она не дребезжит. Основание оснащено удлинёнными прорезиненными ножками для устойчивости, а по центру есть наклейка с серийным номером и информацией о производителе, а также углубление для хранения передатчика.
С фронтальной стороны по центру расположены механический тумблер включения и разъем USB, который служит как для зарядки аккумулятора, так и для работы в проводном режиме. В комплекте идёт провод длиной 1,5 метра.
Беспроводное соединение на 2.4 ГГц обеспечивает минимальные задержки, практически не отличающиеся от проводного режима. В таком режиме можно играть в динамичные игры, сетевые шутеры и не сталкиваться с проблемами в скорости реакции. Встроенного аккумулятора при этом хватает на неделю активной эксплуатации.
Клавиатура оснащена линейными механическими переключателями с плавным, равномерным ходом. Клавиши нажимаются мягко и тихо, без характерного щелчка, а возврат в исходное положение происходит мгновенно. При этом заявлен ресурс в 20 миллионов кликов. Поддержка NKRO 100% означает распознавание всех одновременных нажатий, что исключает «залипание» даже при сложных комбинациях клавиш.