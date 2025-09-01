Обзор Rapoo V500 PRO-Multimode. Беспроводная механическая клавиатура

Линейка механических клавиатур Rapoo V500 включает сразу шесть различных модификаций с разным набором клавиш, типом переключателей, цветовым исполнением, а также типом подключения. Rapoo V500 PRO-Multimode, изучаемая сегодня, старшая в модельной линейке и ее отличает поддержка двух вариантов беспроводного соединения, а также цветовая схема колпачков.

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке из плотного картона с информацией по характеристикам. Комплект включает интерфейсный кабель, ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя.

Внешний вид

У колпачков в этой клавиатуре схема сочетает два цвета: темно-синий и желтый. За счет этого смотрится интереснее.

Из необычного у нее съемная верхняя рама, фиксируемая на группе магнитов. Фиксация жесткая, при быстром наборе не дребезжит.

На борту 104 клавиши с раскладкой ANSI. Латиница и кириллица хорошо читаемы, подсветка идет по периметру белого цвета.

Можно регулировать уровень яркости комбинациями клавиш с FN. При отсутствии активности подсветка гаснет при отсутствии активности для экономии энергии.

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Справа подсвечиваемый логотип бренда и три светодиодных индикатора.

На боковых сторонах у Rapoo V500 PRO-Multimode вставки желтого цвета. Слева переключатель режимов работы. Три положения.

В углублении на основании разъем USB-C, используемый для подключения интерфейсного кабеля, есть три положения для его вывода: по центру, слева и справа. Есть возможность зафиксировать адаптер подключения.

Софт

Двухуровневые ножки с возможностью выбрать между тремя положения. В собранном, корпус также находится под небольшим углом. Есть резиновые накладки, предотвращающие скольжение по столу.Клавиатура сопровождается программным обеспечением. В главном окне сводная информация по прошивке и параметрам работы.

Управление подсветкой с выбором яркости и скорости мерцания. Есть несколько эффектов, цвет всегда – белый.

Редактор макросов с наглядной схемой и различными вариантами действий.

Тесты

Rapoo V500 PRO-Multimode поддерживает подключение по Bluetooth или на радиочастоте 2.4 ГГц через комплектный передатчик. Можно соединить до трех систем по Bluetooth и быстро переключаться между ними. Еще один вариант соединения с помощью интерфейсного кабеля, комплектный длиной 1.9 метра. Все варианты стабильны и обеспечивают четкую регистрацию нажатий.

Установлены переключатели Rapoo Blue. Сила срабатывания 50G, точка срабатывания 2.2 мм и полное нажатие 4 мм. При нажатии слышан щелчок, движение линейное.

Итоги

Аккумулятор с емкостью 4000 мАч дает около месяца автономной работы. На время зарядки можно не прерывать печать и сеанс в игре.Rapoo V500 PRO-Multimode – беспроводная механическая клавиатура с двумя вариантами соединения, интересной цветовой схемой, программным обеспечением с макросами, ненавязчивой подсветкой белого цвета.