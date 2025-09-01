Обзор Rapoo V500 PRO-Multimode. Беспроводная механическая клавиатура

Из необычного у нее съемная верхняя рама, фиксируемая на группе магнитов. Фиксация жесткая, при быстром наборе не дребезжит.
На борту 104 клавиши с раскладкой ANSI. Латиница и кириллица хорошо читаемы, подсветка идет по периметру белого цвета.
Можно регулировать уровень яркости комбинациями клавиш с FN. При отсутствии активности подсветка гаснет при отсутствии активности для экономии энергии.
SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Справа подсвечиваемый логотип бренда и три светодиодных индикатора.
На боковых сторонах у Rapoo V500 PRO-Multimode вставки желтого цвета. Слева переключатель режимов работы. Три положения.
В углублении на основании разъем USB-C, используемый для подключения интерфейсного кабеля, есть три положения для его вывода: по центру, слева и справа. Есть возможность зафиксировать адаптер подключения.
Двухуровневые ножки с возможностью выбрать между тремя положения. В собранном, корпус также находится под небольшим углом. Есть резиновые накладки, предотвращающие скольжение по столу.
Управление подсветкой с выбором яркости и скорости мерцания. Есть несколько эффектов, цвет всегда – белый.
Редактор макросов с наглядной схемой и различными вариантами действий.
Rapoo V500 PRO-Multimode поддерживает подключение по Bluetooth или на радиочастоте 2.4 ГГц через комплектный передатчик. Можно соединить до трех систем по Bluetooth и быстро переключаться между ними. Еще один вариант соединения с помощью интерфейсного кабеля, комплектный длиной 1.9 метра. Все варианты стабильны и обеспечивают четкую регистрацию нажатий.
Установлены переключатели Rapoo Blue. Сила срабатывания 50G, точка срабатывания 2.2 мм и полное нажатие 4 мм. При нажатии слышан щелчок, движение линейное.
Аккумулятор с емкостью 4000 мАч дает около месяца автономной работы. На время зарядки можно не прерывать печать и сеанс в игре.