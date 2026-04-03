8BitDo выпустила клавиатуру в честь 50-летия Apple

Компания 8BitDo выпустила лимитированную версию своей механической клавиатуры Retro 68, приуроченную к 50-летию Apple. Новинка получила название 8BitDo AP50 и явно вдохновлена внешним видом Apple II — здесь используется та же классическая бежево-коричневая цветовая схема, знакомая по ранним компьютерам. Клавиатура выполнена в компактном формате на 68 клавиш и построена на gasket-конструкции, которая делает нажатия мягче и улучшает акустику при печати. Корпус полностью алюминиевый, включая шасси, пластину и кейкапы, из-за чего устройство получилось довольно массивным. Внутри установлены переключатели Kailh BOX Ice Cream Pro Max, при этом плата поддерживает хотсвап, так что при желании можно заменить переключатели без пайки.

Есть RGB-подсветка, а настройка доступна либо через фирменное ПО 8BitDo Ultimate Software V2, либо напрямую с клавиатуры с помощью быстрого маппинга. Подключение реализовано во всех популярных вариантах — проводной режим через USB, беспроводной 2,4 ГГц и Bluetooth LE. Устройство совместимо с macOS, Windows 10 и новее, а также Android 9.0 и выше. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч обеспечивает до 300 часов работы, хотя полная зарядка занимает около 9 часов. В комплекте поставляются дополнительные беспроводные кнопки Wireless Dual Super Buttons, адаптер 2,4 ГГц и USB-кабель. Впрочем, при цене 500 долларов эта модель явно ориентирована не на массового покупателя, а на энтузиастов и коллекционеров со всего мира.