Logitech реализовала поддержку софта Microsoft в Creative Console

Компания Logitech некоторое время назад представила новый набор Productivity Plugins для всей линейки аксессуаров MX, включая альтернативу Stream Deck — Logitech MX Creative Console. После запуска устройства в сентябре 2024 года компания постепенно расширяла его возможности за счёт плагинов для творческих приложений, таких как Final Cut Pro, Adobe Lightroom и Figma. Теперь акцент сделан и на рабочие инструменты — поддержка появилась у Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Slack и Notion. Быстрый доступ к функциям, действиям и инструментам реализован через меню Actions Ring. Оно поддерживается Logitech MX Master 4 и Logitech MX Mechanical Mini. Настройка доступна через приложение Logi Options Plus, где также можно персонализировать работу других аксессуаров Logitech.

На Logitech MX Creative Console теперь можно назначать отдельные кнопки для популярных задач — замену текста в Word, вставку ячеек в Excel, переключение рабочих пространств в Slack или форматирование списков дел в Notion. Новые Productivity Plugins уже доступны бесплатно через Logi Marketplace. Одновременно компания обновила функцию Easy Switch, которая отвечает за подключение мышей и клавиатур к нескольким компьютерам. Раньше переключение требовало нажимать кнопку на каждом устройстве отдельно, а теперь через Logi Options Plus можно настроить синхронное переключение сразу нескольких аксессуаров. Это явно упростит многим пользователям жизнь.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor