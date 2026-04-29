Logitech выпустила уникальную клавиатуру

Компания Logitech G представила новую игровую клавиатуру Logitech G512 X TMR Analog/Mechanical. Новинка создана для пользователей, которые воспринимают своё игровое место как постоянно развивающуюся экосистему — компания делает ставку на переход от обычной статичной периферии к модульному устройству с высокой производительностью, которое можно настраивать, дорабатывать и адаптировать под себя. При создании модели компания Logitech вдохновлялась растущим сообществом любителей кастомных клавиатур, а также спросом на точность аналогового ввода. G512 X ориентирована на тех, кто хочет получить персонализированную клавиатуру и широкие возможности настройки в массовом продукте по более или менее разумной цене — всё же эта клавиатура будет явно дешевле кастомных клавиатур.

Главной особенностью клавиатуры стала новая сенсорная технология TMR (Tunnel Magneto Resistance). Благодаря ей устройство выходит за рамки обычного бинарного принципа нажатия клавиш, когда фиксируется только состояние «вкл» или «выкл». Теперь действия можно назначать в зависимости от глубины нажатия клавиши — это особенно полезно в авиасимуляторах, гоночных играх и тактических шутерах, где даже минимальная разница в точности управления может решить исход матча. Правда, пока что всё это звучит очень круто, но реальных тестов или обзоров нет — стоит дождаться первых отзывов от независимых источников, чтобы узнать, насколько технология хорошо работает в реальности.