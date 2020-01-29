Kingston выпустила геймерский коврик для мыши

Компания выпустила еще один продукт серии HyperX - это геймерский коврик HyperX FURY Ultra. Он изготовлен из высококачественных материалов. Его размеры 359,4 мм x 299,4 мм (Ширина х Длина).Твердая поверхность устойчива к износу и повреждениям. Основа изготовлена из натуральной резины, она не позволит скользить по столу.

Кабель присоединения представлен в оплетке. Коврик оснащен RGB подсветкой на 360°. Ее можно настроить с помощью ПО HyperX NGENUITY.

Геймерский ковер для мыши внесет уникальность в вашу игровую зону. Рекомендованная цена от 3600 рублей в зависимости от региона.