Китайцы раскрыли характеристики смартфона Motorola One

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA раскрыл характеристики смартфона Motorola One, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получил 6,18 дюймовый дисплей с разрешением 2246:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет, работающий на частоте от 1,6 до 1,8 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, сдвоенную основную камеру на 16 и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор на 2820 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальный анонс Motorola One запланирован на 2 августа.