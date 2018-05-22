Китайцы рассекретили бюджетный смартфон Meizu 6T

2018-05-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 6T; [87]
Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA одобрил к выходу смартфон Meizu 6T, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720:1440 пикселей), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц (предположительно MediaTek MT6750) 2,3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру на 13+2 Мп, камеру для селфи на 8 Мп, аккумулятор на 3230 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, а также операционную систему Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2. Официальная презентация Meizu 6T запланирована на 29 мая 2018 года. Среди доступных расцветок: красная, золотистая, черная и синяя.


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