Китайцы рассекретили флагманский смартфон Meizu 16s

Сегодня утром в сети появились первые качественные фото смартфона Meizu 16s, а чуть позже ожидаемый флагман засветился в базе данных китайского регулятора TENAA. Итак, аппарат оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2232:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 640, 6/8 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем UFS 2.1 на 128/256 ГБ, двойной основной камерой с главным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором на 3540 мАч, адаптерами Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 MIMO и Bluetooth 5, портом USB Type-C и предустановленной Android 9.0 (Pie) с надстройкой Flyme OS. Официальный дебют ожидается в этом месяце.