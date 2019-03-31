Китайцы рассекретили характеристики необычного смартфона Oppo Reno Lite

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробные характеристики смартфона Oppo Reno Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит мощный чипсет MediaTek Helio P70, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 точек, сдвоенную тыльную камеру на 16 и 2 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 16 Мп, аккумулятор на 3910 мАч и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Размеры смартфона равны 162:76,1:8,3 мм, масса – 190 г. Старшая модель Oppo Reno будет отличаться от младшей как минимум тройной основной камерой. Официальный анонс смартфонов запланирован на 10 апреля.