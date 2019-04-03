Китайцы слили дизайн смартфона Nokia 8.1 Plus

Вчера в сеть утекло руководство пользователя смартфона Nokia 8.1 Plus, а сегодня аппарат засветился в базе данных китайского регулятора TENAA под модельным номером Nokia TA-1188. Судя по фото, нас ждет дисплей с врезанной в него фронтальной камерой, тройная тыльная камера на задней панели тройной с вертикальной ориентацией, а также встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, поскольку сзади его не видно. Подробные характеристики устройства появятся уже в ближайшие дни. Напомним, что вчера был представлен смартфон Nokia X71, который многие путали как раз с Nokia 8.1 Plus.