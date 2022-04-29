Китайский автопроизводитель Geely получил патент на две модели смартфонов

В прошлом году появились слухи о том, что Geely планирует запустить новый бренд, ориентированный на смартфоны. Однако эта новость так и не была подтверждена компанией. Но теперь новый отчет показал, что компания получила патент на две модели смартфонов.

Согласно отчету, известный китайский автопроизводитель Geely работает над диверсификацией своей деятельности за пределами производства автомобилей. Судя по всему, одно из этих усилий будет направлено на смартфоны. Согласно сообщениям местных СМИ, компания подала заявку на два патента на смартфоны. Рассматриваемые патенты подчеркивают основную цель своего дизайнерского продукта.

В грядущем смартфоне Geely на дисплее есть вырез для селфи-камеры. С другой стороны, два патента имеют модуль задней камеры, который имеет разные формы и размеры. Хотя обе модели оснащены тройной камерой, выровненной в треугольном формате. Первая запатентованная модель имеет большой круглый модуль сзади, а вторая модель имеет квадратный модуль на задней панели. На данный момент неизвестно, действительно ли компания работает над таким продуктом или просто охватывает все базы.