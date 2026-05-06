Китайский номер телефона: Полный гид 2026 — от +86 до произношения «yāo»

Одна неверно произнесенная цифра — и важный контакт в Китае потерян. Телефонный номер здесь — это как код от двери: одна ошибка, и она не откроется. Чтобы этого не случилось, достаточно усвоить несколько простых правил.

Главный принцип, который нужно запомнить сразу и навсегда: в отличие от русского языка, где мы говорим «двести тридцать пять», цифры в китайских номерах никогда не группируются в сотни или тысячи. Их диктуют по одной. Строго.

Вот как это звучит на практике:

По-русски: «сто тридцать восемь» (группируем в сотни)

По-китайски: «yāo — sān — bā» (три отдельные цифры, одна за другой)

Именно здесь новичков поджидает первая ловушка, связанная с произношением цифры «1». Но обо всем по порядку.

Главное правило: Ваша шпаргалка по цифрам на китайском

Чтобы вас поняли, для начала нужно выучить всего десять слов. В таблице ниже — все необходимое для произношения цифр в телефонных номерах, включая транскрипцию пиньинь (система записи китайских звуков латиницей) и примерное русское звучание [1].

*В телефонных номерах используется специальное произношение. Подробности ниже.

Как запомнить цифры: 3 простые ассоциации

Чтобы цифры не вылетали из головы, зацепитесь за эти образы:

八 (bā) — «ба!» как восклицание. Представьте удивление: «Ба! Восьмерка!»

六 (liù) — похоже на «люблю». «Шесть — люблю».

九 (jiǔ) — «цзю» звучит почти как английское «Jew» (еврей) или русское «жую». Представьте, как жуете девятку.

Эти мнемоники — не правило, а костыль для первых дней. Но они работают.

Как сказать «Мой номер — это…»

Запомните эту конструкцию наизусть. Она понадобится вам в первый же день:

我的手机号码是… [wǒ de shǒujī hàomǎ shì…] — «Мой номер телефона — это…»

Дальше просто диктуете цифры по одной. Например:

我的手机号码是 yāo sān bā, yāo èr sān sì, wǔ liù qī bā.

Два секрета, чтобы звучать как свой: «yāo» и правильные паузы

На практике есть два негласных правила, которые мгновенно отделяют новичка от того, кто «в теме». Запомните их, и вас поймут с первого раза.

Правило №1: Почему «один» — это «yāo» (幺), а не «yī» (一)?

В стандартном китайском языке «один», конечно же, произносится как «yī». Но при диктовке номеров его произношение опасно легко спутать на слух с «семь» («qī»), особенно если связь плохая, вокруг шумно или у собеседника есть акцент [1].

Чтобы избежать этой критической путаницы, китайцы используют специальное, почти "военное" слово для единицы в номерах — «yāo» (幺). Запомните это железное правило. Только «yāo». Всегда.

Например, номер, начинающийся на 138, китаец продиктует как «yāo sān bā». Не «yī sān bā». Никогда.

Правило №2: Почему «два» — это «èr» (二), а не «liǎng» (两)?

Еще одна ловушка для новичков. В китайском языке существует два способа сказать «два»:

二 (èr) — используется для порядковых чисел и при перечислении цифр.

两 (liǎng) — используется перед счетными словами (например, «два человека», «два дня»).

Правило для телефонных номеров: Всегда используйте только 二 (èr). Никогда 两 (liǎng).

Почему? Потому что в номерах вы не считаете предметы — вы перечисляете цифры. Это как разница между «два» и «двойка» в русском.

Пример: Номер 1234 диктуется как «yāo èr sān sì», а не «yāo liǎng sān sì».

Правило №3: Как диктовать номер с паузами, чтобы вас поняли

Стандартный мобильный номер в Китае состоит из 11 цифр. Произносить их сплошным потоком — верный способ запутать собеседника и заставить его переспрашивать. Чтобы номер легко воспринимался на слух и его можно было записать, его принято делить на группы с небольшими паузами.

Стандартная структура для мобильных номеров: 3-4-4.

Пример: номер 13812345678<

Как диктовать: 138 (пауза) 1234 (пауза) 5678

Это универсальный стандарт. Придерживайтесь его, и вас поймут в любом уголке Китая.

Как устроен китайский номер: Анатомия контакта

Все телефонные номера в Китае имеют четкую и логичную структуру. Международный код страны — +86. Это отправная точка.

Мобильный номер (手机号码, shǒujī hàomǎ): всегда 11 цифр.

Стационарный номер (座机号码, zuòjī hàomǎ): код города + номер абонента.

Крупнейшие операторы связи: рынок делят три телеком-гиганта — China Mobile (中国移动), China Unicom (中国联通) и China Telecom (中国电信) [2].

Мобильные номера: 11-значный стандарт

Первые 3 из 11 цифр мобильного номера — это префикс, который жестко привязан к оператору связи [3]. По префиксу можно, например, понять, будет ли звонок внутри одной сети (что иногда влияет на стоимость).

Вот несколько примеров основных префиксов:

China Mobile: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 147, 150, 151, 152…

China Unicom: 130, 131, 132, 145, 155, 156…

China Telecom: 133, 149, 153, 173, 177, 180, 181…

Вам не нужно учить это наизусть. Главное — понимать сам принцип: первые три цифры указывают на оператора.

Стационарные номера: Код города + номер абонента

Структура городского номера проста: код города (区号, qūhào) плюс сам номер. Коды крупнейших городов стоит знать, если вы часто контактируете с партнерами из этих мегаполисов [6].

Обратите внимание на ноль в начале кода. Он используется только для звонков внутри страны. При звонках из-за рубежа он исчезает.

Культурный код: почему китайцы избегают цифру 4 и любят 8

Выбирая номер, китайцы часто руководствуются нумерологией, основанной на созвучиях.

«Четыре» (四, sì) созвучно слову «смерть» (死, sǐ). Поэтому эту цифру стараются избегать в номерах телефонов, этажей и машин. Номер с большим количеством четверок будет стоить дешевле [8].

«Восемь» (八, bā), наоборот, считается счастливой, так как ее произношение напоминает слово «богатство» или «процветание» (发, fā). За "красивый" номер с восьмерками китайцы готовы доплачивать серьезные деньги [8].

Пошаговый план: Как позвонить в Китай из любой страны

Чтобы дозвониться до китайского абонента, следуйте простому алгоритму. Делай раз, делай два, делай три.

Выход на международную линию. Наберите + на смартфоне (это универсальный вариант) или 00 со стационарного телефона. Код страны. Сразу введите код Китая — 86. Без пробелов и других символов. Номер абонента. Теперь набирайте сам номер, но с одним важным нюансом:<

Если звоните на мобильный: просто вводите все 11 цифр номера. Например: +86 13812345678.

Если звоните на стационарный: набирайте код города, обязательно убрав первый ноль. Затем — номер абонента. Например, для звонка в Пекин (код 010) правильный набор будет +86 10 ..., а не +86 010 ... [6].

Ваш личный тренажер: Проговорите эти 3 номера вслух

Теория без практики мертва. Давайте закрепим материал. Попробуйте проговорить вслух эти три номера, используя правильные паузы (3-4-4) и произношение «yāo». Ответы — ниже.

Номер 1 (мобильный): 138 1234 5678 Номер 2 (мобильный): 186 9876 5432 Номер 3 (стационарный, Пекин): 10 8765 4321 (помните, что код Пекина 010, а ноль при наборе отбрасывается)

Правильное произношение:

yāo sān bā (пауза) yāo èr sān sì (пауза) wǔ liù qī bā [1] yāo bā liù (пауза) jiǔ bā qī liù (пауза) wǔ sì sān èr [1] yāo líng (пауза) bā qī liù wǔ (пауза) sì sān èr yāo [1]

Если после тренажера вы поняли, что хотите двигаться дальше — не только номера, но и живые диалоги, грамматика и реальное общение — обратите внимание на структурные курсы.

FAQ: Короткие ответы на частые вопросы

Сколько цифр в китайском мобильном номере?

Всегда 11 цифр. Ни больше, ни меньше.

Как попросить номер телефона по-китайски?

Самый простой и вежливый способ: Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo? (你的电话号码是多少?) — "Какой у тебя номер телефона?".

Как сказать "Мой номер — это…"?

Используйте конструкцию: 我的手机号码是… [wǒ de shǒujī hàomǎ shì…]. Затем диктуйте цифры по одной с паузами (3-4-4).

Как продиктовать свой иностранный (не китайский) номер?

Используйте тот же принцип: диктуйте цифры по одной, делая паузы. Если в вашем номере есть "один", лучше тоже использовать «yāo», чтобы избежать путаницы. Китайцы поймут эту логику.

Как получить виртуальный китайский номер для регистрации?

Существуют онлайн-сервисы, предоставляющие виртуальные номера для приема SMS (например, Sonetel, DID Logic, Telnyx) [9]. Они могут быть полезны для регистрации в китайских приложениях. Однако используйте их с осторожностью: их функционал может быть ограничен, а китайские сервисы часто блокируют такие номера.

Бонус: Как быстро проверить китайский номер через WeChat

Получили номер от нового партнера или знакомого? В Китае, где действует строгая система регистрации SIM-карт по удостоверению личности (с 2019 года — даже со сканированием лица [7]), есть простой способ быстро проверить контакт.

Проверка через WeChat. Это самый быстрый и надежный метод. Попробуйте добавить номер в контакты WeChat. Если к нему привязан реальный профиль с фотографией и активностью — отлично, контакт живой. Практически у каждого жителя Китая есть WeChat. Отсутствие профиля может означать, что номер либо корпоративный, либо виртуальный, либо просто не используется.

С китайским номером вы теперь точно справитесь. Этот же подход — разбить большую и страшную задачу на маленькие, понятные шаги — лежит в основе эффективного изучения любого языка. Он помогает снять первоначальный страх и двигаться вперед с уверенностью.

