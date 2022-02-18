Китайский рынок планшетов демонстрирует самый высокий рост за 7 лет

Согласно отчету, китайский рынок планшетов отгрузил около 7,42 млн единиц в четвертом квартале 2021 года, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году. А за весь год поставки составили 28,46 млн единиц — рост в годовом исчислении на 21,8%, что является самым высоким темпом роста за последние семь лет. И это несмотря на то, что мировые поставки планшетов упали на 11,9% в годовом исчислении из-за замедления спроса. Рынок планшетов в Китае аналогичен мировому рынку в том смысле, что спрос на планшеты для учебы, работы и развлечений будет существовать еще долго из-за пандемии. Однако, в отличие от мирового рынка планшетов, где спрос в конце концов упал после достижения своего пика, в Китае продолжится рост. Это связано с тем, что даже когда на рынке планшетов появляются новые игроки, существующие компании будут продолжать увеличивать инвестиции.

Что касается доли рынка ОС, нехватка запасов iPad у Apple привела к снижению iOS в четвертом квартале 2021 года. С другой стороны, китайские производители почувствовали облегчение проблем с поставками, что привело к небольшому увеличению доли Android. Аналогичный рост доли Windows произошел с запуском новых продуктов от Huawei и Microsoft.

Что касается доли рынка процессоров, чипы собственной разработки Apple продолжали доминировать. Но настоящим победителем здесь стала Qualcomm, получившая значительный рост глобальной доли и занявшая второе место к концу 2021 года. Чипы Hisilicon от Huawei сохранили свою власть над значительной долей рынка, невзирая на сильное давление со стороны внешнего мира.