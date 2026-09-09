Клавиатуры Keychron K4 HE и K10 HE теперь выходят с новыми магнитными переключателями

Долгое время модели Keychron K4 HE и K10 HE считались эталоном для пользователей, которые искали гармоничное сочетание почти полноразмерного или полного формата, магнитных переключателей, стильного внешнего вида и доступной стоимости. Основным минусом оставалось то, что эти девайсы поддерживали исключительно магнитные переключатели с S-полюсами, а в комплекте шли только варианты Gateron Double-Rail Magnetic Nebula. В то же время более свежие линейки Keychron HE и TMR уже перешли на магнитные переключатели с N-полюсами, и разница здесь принципиальная: модели с поддержкой N-полюсов имеют гораздо более широкий выбор комплектующих, так как подобные переключатели стали стандартом де-факто как среди производителей самих переключателей, так и среди брендов, выпускающих клавиатуры.

Сейчас Keychron, судя по всему, официально запустила процесс перевода своих прежних моделей на N-полюсные переключатели, и обе клавиатуры — K4 HE и K10 HE — теперь поставляются с магнитными переключателями Keychron Ultra-Fast Lime в базовой комплектации. Это означает, что те, кто решит приобрести обновленные версии K4 и K10 HE, получат не только более современные переключатели сразу из коробки, но и возможность использовать HE-переключатели от таких производителей, как Wooting, Gateron, TTC, OwLab, Wuque Studio и MMD, и это далеко не полный перечень.

Однако важно учитывать, что у текущих владельцев клавиатур K10 HE и K4 HE не будет доступа к преимуществам обновленной версии, и теперь при покупке обновленных моделей покупателям придется внимательно следить за тем, какой именно тип переключателей они выбирают. Обновленные версии K10 HE и K4 HE, оснащенные переключателями Keychron Ultra-Fast Magnetic Lime и совместимые с N-полюсными переключателями, уже доступны в онлайн-магазине Keychron, при этом цены остались без изменений: 96% K4 HE и 100% K10 HE оцениваются в 134,99 доллара за стандартную комплектацию и 144,99 доллара за специальную версию, независимо от того, какие переключатели выбраны.