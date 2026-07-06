Keychron представила док-станцию 14 в 1

Популярный производитель игровых аксессуаров Keychron расширяет свою линейку продуктов — компания хорошо известна своими механическими клавиатурами, беспроводными мышами и аксессуарами, ориентированными на продуктивность, однако теперь она делает первый шаг в новую категорию устройств. Keychron представила свою первцю док-станцию 14 в 1 с поддержкой Thunderbolt 5, рассчитанную на профессионалов и продвинутых пользователей, которым требуется больше возможностей для современных систем, включая ноутбуки и рабочие станции.

Док-станция 14 в 1 с Thunderbolt 5 выполнена в корпусе из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, и имеет минималистичный индустриальный дизайн, который соответствует эстетике других продуктов Keychron. В отличие от многих конкурентов, эта док-станция не использует активное охлаждение — вместо этого применяется пассивная система, полностью исключающая шум. На передней панели устройства расположен кнопочный выключатель питания, индикатор состояния, один порт USB Type-C со скоростью 10 Гбит/сек, два порта USB Type-A со скоростью 10 Гбит/сек, а также слоты для карт памяти SD 4.0 (UHS-II) и microSD 4.0 (UHS-II). Наличие высокоскоростных кардридеров делает устройство особенно удобным для фотографов, видеографов и создателей контента, которые регулярно работают с большими медиафайлами. Но стоимость производитель пока что не называет, так что можно предположить, что эта док-станция оказалась крайне дорогой.