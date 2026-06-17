Logitech представила геймерскую клавиатуру G316 X

Компания Logitech расширила линейку игровых устройств G3 Series, представив механическую клавиатуру G316 X. Logitech G316 X получила компактную раскладку формата 98%, которая сохраняет цифровой блок, но занимает немного меньше места на рабочем столе по сравнению с полноразмерными моделями. А для снижения задержки ввода клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, что особенно важно для любителей соревновательных игр. Также стоит сказать, что при оформлении заказа пользователи смогут выбрать один из двух типов переключателей. Первый вариант — тактильные переключатели с усилием нажатия 55 грамм и точкой срабатывания 2,2 мм. Второй — линейные переключатели с усилием 40 грамм и точкой срабатывания 1,9 мм. Ещё клавиатура поддерживает горячую замену переключателей, благодаря чему штатные переключатели можно без пайки заменить на совместимые аналоги со стандартным крестообразным креплением.

Конструкция G316 X выполнена по схеме «gasket mount» — внутренняя часть клавиатуры устанавливается с демпфирующими прокладками. Дополнительно внутри предусмотрены слои шумоизоляции, уменьшающие металлический звон и делающие звук нажатий более мягким. В правом верхнем углу корпуса расположен точечно-матричный LED-дисплей, отображающий системную информацию и текущие настройки. Рядом находится многофункциональный кноб, позволяющий управлять громкостью, воспроизведением мультимедиа, яркостью подсветки и частотой опроса без необходимости запускать программное обеспечение.