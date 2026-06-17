Logitech представила геймерскую клавиатуру G316 X

Компания Logitech расширила линейку игровых устройств G3 Series, представив механическую клавиатуру G316 X. Logitech G316 X получила компактную раскладку формата 98%, которая сохраняет цифровой блок, но занимает немного меньше места на рабочем столе по сравнению с полноразмерными моделями. А для снижения задержки ввода клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, что особенно важно для любителей соревновательных игр. Также стоит сказать, что при оформлении заказа пользователи смогут выбрать один из двух типов переключателей. Первый вариант — тактильные переключатели с усилием нажатия 55 грамм и точкой срабатывания 2,2 мм. Второй — линейные переключатели с усилием 40 грамм и точкой срабатывания 1,9 мм. Ещё клавиатура поддерживает горячую замену переключателей, благодаря чему штатные переключатели можно без пайки заменить на совместимые аналоги со стандартным крестообразным креплением.

Конструкция G316 X выполнена по схеме «gasket mount» — внутренняя часть клавиатуры устанавливается с демпфирующими прокладками. Дополнительно внутри предусмотрены слои шумоизоляции, уменьшающие металлический звон и делающие звук нажатий более мягким. В правом верхнем углу корпуса расположен точечно-матричный LED-дисплей, отображающий системную информацию и текущие настройки. Рядом находится многофункциональный кноб, позволяющий управлять громкостью, воспроизведением мультимедиа, яркостью подсветки и частотой опроса без необходимости запускать программное обеспечение.
Клавиатура AORUS K10 INFINITY и мышь AORUS M10 INFINITY на C…
На выставке COMPUTEX 2026 компания GIGABYTE продемонстрировала свой новый ассортимент игровых устройств, …
Keychron представила необычную клавиатуру Q11 Ultra…
Компания Keychron продолжает обновлять линейку своих механических клавиатур, переводя модели на более эне…
8BitDo выпустила клавиатуру в честь 50-летия Apple…
Компания 8BitDo выпустила лимитированную версию своей механической клавиатуры Retro 68, приуроченную к 50…
Logitech выпустила уникальную клавиатуру…
Компания Logitech G представила новую игровую клавиатуру Logitech G512 X TMR Analog/Mechanical. Новинка с…
Logitech реализовала поддержку софта Microsoft в Creative Co…
Компания Logitech некоторое время назад представила новый набор Productivity Plugins для всей линейки акс…
Обзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая кла…
За последние годы в сфере игровых клавиатур произошли значительные изменения. Раньше доминировало проводн…
Razer представила изогнутую клавиатуру Pro Type Ergo…
Компания Razer официально представила свою первую клавиатуру с раздельной и изогнутой эргономичной констр…
Обзор Bloody MS76. Заявка на лучшую игровую клавиатуру с маг…
Не так давно линейку игровых клавиатур пополнила Bloody MS76 с магнитными переключателями, задающая высок…
Обзор NuPhy Halo65 HE. Быстрая механическая клавиатура с магнитными переключателямиОбзор NuPhy Halo65 HE. Быстрая механическая клавиатура с магнитными переключателями
Обзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для игрОбзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для игр
Обзор Keychron B1 Pro. Лучшая альтернатива Apple Magic KeyBoard и Logitech MX Keys MiniОбзор Keychron B1 Pro. Лучшая альтернатива Apple Magic KeyBoard и Logitech MX Keys Mini
Обзор NuPhy Air60 HE. Механическая клавиатура 60% ANSI с магнитными JadeОбзор NuPhy Air60 HE. Механическая клавиатура 60% ANSI с магнитными Jade
Обзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая клавиатураОбзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая клавиатура
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor