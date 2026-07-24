Обзор и тесты Ducky One X. Беспроводная игровая клавиатура с индуктивными переключателями

При выборе игровой или рабочей клавиатуры долгое время предлагалось два ключевых варианта исполнения в зависимости от используемых переключателей: мембранные и механические. У каждого свои преимущества и недостатки, в верхнем же ценовом сегменте всегда была механика и чаще всего с переключателями Cherry MX. Но прогресс не стоит на месте, мы уже рассматривали несколько решений с магнитными переключателями (датчики Холла), а сегодня будет Ducky One X на индуктивных переключателях от производителя Cherry. В отличие от магнитных они не требуют постоянной подачи питания в проводном режиме работы или расхода заряда аккумулятора в беспроводном. Катушки индуктивности встраиваются в печатную плату, а переключатели обнаруживают изменения электромагнитного поля при движении. Также как у датчиков Холла они позволяют регулировать индивидуально момент и точку срабатывания, моментально возвращаются в стартовое положение для повторного нажатия, обеспечивают плавный и мягкий ход, а также высокий ресурс службы, но с высокой скоростью работы в беспроводном режиме и длительным временем автономной работы.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением клавиатуры в двух вариантах расцветки корпуса, данными по поддерживаемым технологиям и установленным переключателям.

В комплекте есть колпачки со стилизованным оформлением, ключ для снятия переключателей и колпачков, щетка для чистки, плетенный кабель USB-C, переходник на USB Type-A, руководство пользователя и гарантийный талон.

У нас в распоряжении дополнительный полный набор колпачков с кириллическими символами.

Внешний вид

Вес корпуса клавиатуры 1.6 кг, он здесь обусловлен многослойной конструкцией и использованием качественных материалов. Внешняя часть из ABS-пластика, устойчивого к повреждениям и неподверженного загрязнению следами пальцев.

Внутри цельная пластина из SPCC-стали, гасящая вибрацию и обеспечивающая высокую жесткость. Помимо этого, нанесено сразу семь слоев шумоподавляющего материала. Она сохраняет устойчивость при быстрых и сильных нажатиях, при этом уровень шума всегда находится на комфортном уровне не раздражая окружающих.

В зависимости от сеттинга можно выбрать между черным и белым вариантах исполнения. Также сам пользователь сменить цвет колпачков блока стрелок, SHIFT и ENTER на оранжевый, а ПРОБЕЛ на вариант со стилизованным рисунком. Общее же внешнее исполнение у Ducky One X достаточно сдержанное и оно подойдет как в качестве игровой, так и рабочей в офис. На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком и привычной раскладкой.

В верхнем правом углу три дополнительные кнопки, отвечающие за управление громкостью воспроизведения. Макросы и дополнительные действия можно будет привязать на любую из клавиш с помощью программного центра управления и сохранить во внутренней памяти.

Есть многозонная и многоцветная подсветка. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно и четко различимы как в дневное, так и ночное время. Для экономии заряда аккумулятора установлен встроенный датчик движения, который отключает подсветку, когда пользователя нет рядом и включает автоматически во время эксплуатации.

На обратной стороне корпуса металлическая пластина с логотипом бренда. В углу разъем USB-С, используемый для зарядки встроенного аккумулятора и проводного подключения к системе. Рядом переключатель режимов работы, крайние положения его соответствуют радиочастоте и Bluetooth, а центральное проводному и выключению при отсутствии подключения кабелем.

В отсеке хранится компактный передачтик, обеспечивающий подключение на радиочастоте 2.4 ГГц. Такое способ хранения исключит риск потери при перевозке клавиатуры в рюкзаке. Комплектуется качественно исполненным кабелем с нейлоновой оплеткой.

На основании многоуровневые ножки. Три положения рабочей плоскости: 8, 11 и 14 градусов. Во всех стоит устойчиво, предусмотрены прорезиненные накладки, исключающие скольжение по поверхности стола.

Софт

Ducky One X дает возможность проведения пользовательской настройки на разных операционных системах без необходимости установки софта. Для этого необходимо подключить ее и открыть браузер, набрав в адресной строке адрес DUCKYHUB.IO. После этого интерфейс выводится прямо в окне браузера, а все настройки будут сохранены в памяти.

Изменение действий для клавиш. Тут два слоя основной и с зажатием кнопки FN. Для макросов можно задействовать цифровой блок, удобно активируя без необходимости использования парных нажатий. В библиотеке предлагаются часто используемые варианты команд или пользователь сам может записать нужный макрос.

Управление подсветкой. Выбираются яркость, эффекты. Индивидуально для отдельной клавиши или группами.

Тесты

Можно изменить точку сработки в диапазоне от 0.1 до 3.5 мм. Здесь также для каждого переключателя индивидуально или группами. Включается технология Rapid Trigger, которая обеспечивает моментальную сработку повторных нажатий. Технология Multi-Point Trigger для того, чтобы задать несколько действий на одну клавишу в зависимости от глубины нажатия.Доступны два варианта беспроводного соединения: радиочастота 2.4 ГГц и Bluetooth. Для игр при работе на ПК или ноутбуке оптимально использовать комплектный передатчик, на радиоканале минимальные задержки и стабильное соединение. Bluetooth вариант для планшета, смартфона или телевизора, когда важнее удобство печати и нет свободных USB-разъемов. Еще одним вариантов является проводное соединение с системой, хотя с учетом того, что на аккумуляторе она работает до недели тут это скорее резервный вариант или возможность не прерывать игру во время сеанса зарядки. Хотя есть небольшое преимущество проводного режима в нем определяет неограниченное число одновременных нажатых клавиш (NKRO), а в беспроводном только шесть (6KRO). Возможно, это будет критично для кого то, но даже шесть уже с избытком.

В Ducky One X используются колпачки с двойным литьем из PBT-пластика. Переключатели Ducky Inductive Switches с неограниченным ресурсом службы. У этого типа переключателей, в отличие от механических и мембранных, нет элементов, которые подвержены износу во время нажатий. Движения при нажатии считываются моментально, сама точка срабатывания может быть изменена пользователем под свои личные пожелания, а также за счет технологии Multi-Point Trigger на одну клавишу можно записать несколько действий, например одиночная стрельба или очередями, шаги и бег.

Итоги

По ощущениям они близки к линейным механическим переключателям с точным и предсказуемым ходом, но тут нет щелчка и само нажатие мягче. Набирать текст на этой клавиатуре приятно тактильно, переключатели отзывчивы и поведение полностью контролируемо. Собственно, тут низкий уровень шума в работе обеспечивается как индуктивным типом переключателей, так и качественной противошумной обработке внутренней части корпуса клавиатуры.В качестве основной клавиатуры использовал ее в течение нескольких недель. Помимо набора текста и типовой работы, играл в Escape from Tarkov, Arc Raiders, Dota 2. Отлично себя показала в играх, требующих быструю и точную реакцию, отрабатывая без задержек в самых критичных ситуациях.Ducky One X – премиальная беспроводная игровая клавиатура с индуктивными переключателями. Высокое качество сборки и используемых материалов, неограниченный запас по ресурсу переключателей и возможность их замены, индивидуальная настройки точки срабатывания, технологии Rapid Trigger и Multi-Point Trigger, трехуровневые откидные ножки, веб-интерфейс вместо установки софта, противошумные оптимизации, управляемая подсветка, нейлоновый кабель и дополнительные кейкапы в комплекте.