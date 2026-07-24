Обзор и тесты Ducky One X. Беспроводная игровая клавиатура с индуктивными переключателями

В комплекте есть колпачки со стилизованным оформлением, ключ для снятия переключателей и колпачков, щетка для чистки, плетенный кабель USB-C, переходник на USB Type-A, руководство пользователя и гарантийный талон.
У нас в распоряжении дополнительный полный набор колпачков с кириллическими символами.
Внутри цельная пластина из SPCC-стали, гасящая вибрацию и обеспечивающая высокую жесткость. Помимо этого, нанесено сразу семь слоев шумоподавляющего материала. Она сохраняет устойчивость при быстрых и сильных нажатиях, при этом уровень шума всегда находится на комфортном уровне не раздражая окружающих.
В зависимости от сеттинга можно выбрать между черным и белым вариантах исполнения. Также сам пользователь сменить цвет колпачков блока стрелок, SHIFT и ENTER на оранжевый, а ПРОБЕЛ на вариант со стилизованным рисунком. Общее же внешнее исполнение у Ducky One X достаточно сдержанное и оно подойдет как в качестве игровой, так и рабочей в офис. На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком и привычной раскладкой.
В верхнем правом углу три дополнительные кнопки, отвечающие за управление громкостью воспроизведения. Макросы и дополнительные действия можно будет привязать на любую из клавиш с помощью программного центра управления и сохранить во внутренней памяти.
Есть многозонная и многоцветная подсветка. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно и четко различимы как в дневное, так и ночное время. Для экономии заряда аккумулятора установлен встроенный датчик движения, который отключает подсветку, когда пользователя нет рядом и включает автоматически во время эксплуатации.
На обратной стороне корпуса металлическая пластина с логотипом бренда. В углу разъем USB-С, используемый для зарядки встроенного аккумулятора и проводного подключения к системе. Рядом переключатель режимов работы, крайние положения его соответствуют радиочастоте и Bluetooth, а центральное проводному и выключению при отсутствии подключения кабелем.
В отсеке хранится компактный передачтик, обеспечивающий подключение на радиочастоте 2.4 ГГц. Такое способ хранения исключит риск потери при перевозке клавиатуры в рюкзаке. Комплектуется качественно исполненным кабелем с нейлоновой оплеткой.
На основании многоуровневые ножки. Три положения рабочей плоскости: 8, 11 и 14 градусов. Во всех стоит устойчиво, предусмотрены прорезиненные накладки, исключающие скольжение по поверхности стола.
Изменение действий для клавиш. Тут два слоя основной и с зажатием кнопки FN. Для макросов можно задействовать цифровой блок, удобно активируя без необходимости использования парных нажатий. В библиотеке предлагаются часто используемые варианты команд или пользователь сам может записать нужный макрос.
Управление подсветкой. Выбираются яркость, эффекты. Индивидуально для отдельной клавиши или группами.
Можно изменить точку сработки в диапазоне от 0.1 до 3.5 мм. Здесь также для каждого переключателя индивидуально или группами. Включается технология Rapid Trigger, которая обеспечивает моментальную сработку повторных нажатий. Технология Multi-Point Trigger для того, чтобы задать несколько действий на одну клавишу в зависимости от глубины нажатия.
В Ducky One X используются колпачки с двойным литьем из PBT-пластика. Переключатели Ducky Inductive Switches с неограниченным ресурсом службы. У этого типа переключателей, в отличие от механических и мембранных, нет элементов, которые подвержены износу во время нажатий. Движения при нажатии считываются моментально, сама точка срабатывания может быть изменена пользователем под свои личные пожелания, а также за счет технологии Multi-Point Trigger на одну клавишу можно записать несколько действий, например одиночная стрельба или очередями, шаги и бег.
По ощущениям они близки к линейным механическим переключателям с точным и предсказуемым ходом, но тут нет щелчка и само нажатие мягче. Набирать текст на этой клавиатуре приятно тактильно, переключатели отзывчивы и поведение полностью контролируемо. Собственно, тут низкий уровень шума в работе обеспечивается как индуктивным типом переключателей, так и качественной противошумной обработке внутренней части корпуса клавиатуры.