Представлена механическая клавиатура Razer Reclusa X Mini 65%

Razer представила новинку — механическую игровую клавиатуру Razer Reclusa X Mini 65%, которая стала первой моделью в свежей серии Reclusa. Устройство ориентировано на пользователей, для которых важны не только отклик и точность, но и звучание, тактильные ощущения и общий комфорт при каждом нажатии. В основе линейки лежит принцип «Твоя клавиатура. Твои правила.». Это новый этап для клавиатурного направления бренда: сразу после распаковки устройство готово к работе, но при этом оставляет пространство для дальнейшей настройки и модернизации под личные предпочтения.

Идея Reclusa X Mini 65% проста — механическая клавиатура для игр должна приносить удовольствие с первых минут подключения, но не ограничивать владельца в возможностях развития. От тактильных переключателей и продуманного звукового профиля до узнаваемого трёхцветного оформления — каждая деталь направлена на то, чтобы создать положительное первое впечатление. Тем, кто хочет большего, предлагается функция hot-swap, позволяющая заменять свитчи без пайки, что делает кастомизацию лёгкой и доступной. В стандартной комплектации установлены механические тактильные переключатели Razer Orange Gen-3. Они дают выраженную тактильную обратную связь и работают тише по сравнению с некоторыми аналогами. Заводская смазка обеспечивает плавность и стабильность хода каждой клавиши — никакой дополнительной подготовки не требуется, всё готово к использованию сразу.

Хотя модель разрабатывалась с учётом запросов энтузиастов, она остаётся полноценной игровой клавиатурой Razer. Современные игровые технологии, такие как Razer Snap Tap, Razer Snap Flex и Dual-Keypress Priority, дают игрокам более тонкий контроль над вводом команд в быстрых сценах. Это особенно важно в соревновательных режимах, где каждая миллисекунда имеет значение. Вместе с отзывчивыми переключателями, проводным подключением с частотой опроса 1000 Гц и поддержкой Razer Synapse, клавиатура объединяет гибкость персонализации и высокую игровую производительность в одном компактном корпусе.
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