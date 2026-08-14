Keychron представила клавиатуру C100 8K

В остальном C100 8K представляет собой довольно простое устройство. Макропанель получила пластиковый корпус и подключается к компьютеру по USB Type-C — беспроводного режима работы нет, поэтому полностью избавиться от кабеля на рабочем столе не получится. Keychron позиционирует C100 8K как универсальный инструмент для самых разных задач — от игр, создания контента и стриминга до творческой работы, обычной продуктивности, проектирования в CAD и программирования. Для этого макропанель можно полностью настроить через браузерный конфигуратор Keychron Launcher. Он позволяет переназначать клавиши, создавать макросы и отдельно настраивать RGB-подсветку для каждой клавиши или использовать готовые световые эффекты. Цена пока что под вопросом, но это явно недорогое устройство.