OpenAI выпустила кастомную клавиатуру для работы с ИИ

Компания OpenAI наконец выпускает собственное аппаратное устройство, однако это не тот загадочный гаджет с искусственным интеллектом, который компания разрабатывает вместе с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. Вместо этого OpenAI представила устройство, созданное для работы с её платформой программирования Codex. Новинка получила название Codex Micro и представляет собой квадратную панель с кнопками. Устройство создано в сотрудничестве с OpenAI и производителем клавиатур Work Louder — компания отмечает, что это ограниченная серия, которая даст пользователям дополнительные возможности для контроля и управления ИИ-агентами.

По внешнему виду Codex Micro практически повторяет Work Louder Creator Micro 2 — на рекламных изображениях можно заметить практически идентичную конструкцию с 12 механическими переключателями, джойстиком, регулятором и сенсорной панелью. В ролике, посвящённом устройству, сооснователь Work Louder Майк Ди Дженова рассказал, что Micro оснащён шесть клавишами, которые показывают состояние потоков Codex в реальном времени. Разные цвета используются для отображения статуса задачи — завершена ли она, требуется ли обратная связь, выполняется ли процесс или возникла ошибка. Кроме того, на панели есть специальные командные клавиши, которые можно назначить для часто используемых действий, например активации режима разговора, принятия или отклонения изменений и отправки команд. В комплект также входят 32 дополнительные сменные клавиши с иконками Codex.