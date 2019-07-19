Кнопочный телефон Nokia под управлением специальной версии Android

В сети появилась фотография загадочного кнопочного телефона, на котором запущена новая версия Android. На корпусе телефона нет логотипа, но метки на цифровых клавишах совпадают с метками, которые использовались на ранних телефонах Nokia. На главном экране есть значок микрофона в верхней части дисплея, хотя это действительно значок микрофона Google, неясно, будет ли он использоваться для отправки запросов в Google Assistant или для вопросов в Поиске Google.

Некоторые значки приложений отображаются в нижней части экрана для камеры, браузера Chrome и YouTube. Существует также неизвестный значок, показывающий белые стрелки в зеленом круге, один из которых направлен вправо, а другой влево. Квадрат в середине, скорее всего, ящик приложения; переход к этому значку покажет вам все доступные приложения на телефоне. Это может быть то, что понравится тем, кто ищет резервный телефон или дешевый телефон для детей. И поскольку он будет работать на Android, он должен обладать гораздо большей функциональностью.

Ранее уже была информация о том, что Google переносит Android на кнопочные телефоны. У них уже есть готовый интерфейс, который адаптирован под управление клавишами без сенсорного экрана. В Android для кнопочных телефонов будет встроен поиск Google и, возможно, голосовой ассистент, а также браузер Chrome. Пока не известно, будет ли в системе магазин с приложениями от сторонних разработчиков.