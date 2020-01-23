SERVO R25 это кнопочный телефон с встроенной TWS-гарнитурой.

Смартфон получил 2.8 дюймовый дисплей с разрешением 480x320 точек. Также SERVO R25 оснастили слотом для двух SIM и карты памяти до 32 ГБ. За производительность отвечает процессор Spreadtrum 6531, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч.

SERVO R25 поддерживает более 10 языков. Верхнюю часть телефона встроена TWS гарнитура с поддержкой Bluetooth версии 5.0. Автономность гарнитуры хватит на 2-3 часа прослушивания музыки, так как там аккумулятор емкостью на 50 мАч.

Телефон SERVO R25 будет продаваться в трех расцветках: черная, красная и золотая. За SERVO R25 просят 40 долларов.