Knuckles EV2 выглядит интересно

В сети активно обсуждают новый контроллер Knuckles EV2 от Valve, который создается специально для работы с играми виртуальной реальности. Новинка выглядит весьма необычно и вообще комплект состоит из двух элементов, но играть можно и одним из них. Большинство проектов заточены под правый контроллер. И, что самое интересное, в бою вы не сможете выронить устройство на пол — там есть специальная система с фиксатором, который затягивается на вашей руке и не дает устройству падать, даже если вы сильно дергаете рукой. Это интересная фишка, вот только не будет ли этот фиксатор слишком сильно давить в руку при длительном сражении? Все же, сам шлем не очень комфортен для использования, а тут еще и на руку что-то привязали. Будем надеяться, что устройство вскоре можно будет попробовать самостоятельно.