Кольцо Padrone полностью заменяет компьютерную мышь

На площадке Indiegogo представили необычное кольцо Padrone, которое способно выполнять функции компьютерной мыши.

Для начала работы, необходимо надеть его на указательный палец руки. Аксессуар способен выступить в качестве достойной альтернативы тачпаду или компьютерной мыши — принципы работы примерно те же самые. Левый щелчок мыши заменяет постукивание указательным пальцем, а правый щелчок — стук средним пальцем. Для прокрутки страницы можно двигать сразу несколькими пальцами по поверхности стола, как это работает на тачпадах.

Кольцо распознает жесты за счет датчиков движения и камеры. На основе собранных данных нейросеть строит 3D-модель руки и определяет движения каждого пальца. Padrone можно подключить к любому компьютеру, планшету или смартфону по Bluetooth. Емкости аккумулятора хватит на целый рабочий день. В комплекте беспроводная док-станция, которая позволяет полностью зарядить устройство за 3 часа. Кольцо Padrone доступно для заказа по цене $189 — около 12 500 руб. Поставки запланированы на июль 2019 года.