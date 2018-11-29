Kolink Inspire K1 выглядит предельно стильно

Современные пользователи привыкли к тому, что корпус для компьютера со стеклянными вставками стоит громадных денег. Однако, есть на рынке производители, которые позволяют нам тратить меньше личных средств и при этом получать действительно крутой продукт. Например, корпус Kolink Inspire K1 с двумя стеклянными панелями и двумя большими вентиляторами стоит всего 50 евро. Это очень дешево по современным меркам, особенно если посмотреть на конкурентов от более известных компаний. К сожалению, пока что новинка не представлена на отечественном рынке, а заказывать корпус из-за границы обычно крайне дорого. Думаю, что стоит подождать официального релиза на отечественном рынке. Это отличная возможность получить стильный корпус за относительно небольшие деньги.