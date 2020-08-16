Kolink анонсировала бюджетный корпус Stronghold Overseer стоимостью 60 долларов

Компания Kolink анонсировала бюджетный корпус для Пк Stronghold Overseer. Корпус представлен в формате Mid-Tower с впечатляющим набором функций. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла.

Передняя панель имеет вентилируемые отверстия для лучшего потока воздуха. Также есть один порт USB 2.0, два порта USB 3.0, кнопка питания и перезагрузки, а еще 3,5 мм аудиоразъем для микрофона и наушников.

Новинка поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Можно установить процессорный кулер высотой 175 мм и видеокарту длиной до 340 мм. Stronghold Overseer имеет 7 слотов расширения, 2 отсека для 3,5 / 2,5-дюймовых дисков.

Kolink Stronghold Overseer поддерживает радиатор размером до 360 мм на передней панели и до 280 мм на верхнюю панель. Корпус оснащен комплектными фильтрами.

Стоимость корпуса Kolink Stronghold Overseer составляет 60 долларов.