Kolink анонсировала бюджетный корпус Stronghold Overseer стоимостью 60 долларов

Компания Kolink анонсировала бюджетный корпус для Пк Stronghold Overseer. Корпус представлен в формате Mid-Tower с впечатляющим набором функций. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла.

Передняя панель имеет вентилируемые отверстия для лучшего потока воздуха. Также есть один порт USB 2.0, два порта USB 3.0, кнопка питания и перезагрузки, а еще 3,5 мм аудиоразъем для микрофона и наушников.

Новинка поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Можно установить процессорный кулер высотой 175 мм и видеокарту длиной до 340 мм. Stronghold Overseer имеет 7 слотов расширения, 2 отсека для 3,5 / 2,5-дюймовых дисков.

Kolink Stronghold Overseer поддерживает радиатор размером до 360 мм на передней панели и до 280 мм на верхнюю панель. Корпус оснащен комплектными фильтрами.

Стоимость корпуса Kolink Stronghold Overseer составляет 60 долларов.
Комментарии и отзывы Kolink Stronghold Overseer
Обзоры:
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Лучшая доступная СЖО. Deepcool GAMMAXX L120Лучшая доступная СЖО. Deepcool GAMMAXX L120
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Новости:
EKWB выпустила комплексную систему охлаждения для игрового стола Lian Li DK-05F

EKWB выпустила охлаждающие пластины для игрового стола Lian Li DK-05F. Новая серия состоит из трех продук...
Alphacool выпустила устройство Aurora Eisfluegel RGB для измерения потока охлаждающей жидкости

Alphacool выпустила индикатор потока Aurora Eisfluegel RGB, которая позволяет отслеживать поток охлаждающ...
Zalman анонсировала башенный кулер CNPS4X RGB

Компания Zalman анонсировала бюджетный башенный кулер CNPS4X RGB. Кулер построен с использованием чистой ...
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Jio Glass удивят пользователя своими фун...
Jio Glass удивят пользователя своими фунВ последнее время многие производители стали работать в направлении нового рынка устройств для смешанной ...
Новое обновление Wear OS будет упором на...
Новое обновление Wear OS будет упором наКомпания Google объявила, что осенью будет OTA-обновление для Wear OS. ...
Netflix сотрудничает с Ubisoft для созда...
Netflix сотрудничает с Ubisoft для создаNetflix и Ubisoft объединились для создания анимационного сериала Splinter Cell. ...
Thrustmaster продемонстрировала перифери...
Thrustmaster продемонстрировала перифериThrustmaster продемонстрировала периферию для авиа-симуляторов TCA Officer Pack Airbus Edition. Новый про...
Представлены офисные мониторы HP E-Serie...
Представлены офисные мониторы HP E-SerieКомпания HP пополнила ассортимент офисных мониторов семейством E-Series, в которое вошли модели с диагона...
Xiaomi представил 6 новых устройств на с...
Xiaomi представил 6 новых устройств на с Компания Xiaomi назва...
Razer объявила о старте продаж нового ко...
Razer объявила о старте продаж нового коRazer Kishi специально разработан для новых смартфонов выпущенных недавно. В основе лежат фирменные анало...
ZMI 10000mAh Wireless Power Bank с беспр...
ZMI 10000mAh Wireless Power Bank с беспрВ последнее время пользователи стали все чаще покупать смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки, котор...
Европейский Xiaomi Mi 9T Pro получил ста...
Европейский Xiaomi Mi 9T Pro получил стаКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для владельцев европейских верси...
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16...
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16Большинство людей ведут активный образ жизни и любят музыку. Для них незаменимой вещью станут беспроводны...
Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaom...
Лучшая беспроводная игровая мышка. XiaomНа современном рынке компьютерной периферии довольно много различных моделей, которые отлично справляются...
Xiaomi представила Fengmi 4K Laser Proje...
Xiaomi представила Fengmi 4K Laser ProjeПрактически любой пользователь, который интересуется темой современных технологий, знает про компанию Xia...
Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor