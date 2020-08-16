Kolink анонсировала бюджетный корпус Stronghold Overseer стоимостью 60 долларов

Передняя панель имеет вентилируемые отверстия для лучшего потока воздуха. Также есть один порт USB 2.0, два порта USB 3.0, кнопка питания и перезагрузки, а еще 3,5 мм аудиоразъем для микрофона и наушников.
Новинка поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Можно установить процессорный кулер высотой 175 мм и видеокарту длиной до 340 мм. Stronghold Overseer имеет 7 слотов расширения, 2 отсека для 3,5 / 2,5-дюймовых дисков.
Kolink Stronghold Overseer поддерживает радиатор размером до 360 мм на передней панели и до 280 мм на верхнюю панель. Корпус оснащен комплектными фильтрами.
Стоимость корпуса Kolink Stronghold Overseer составляет 60 долларов.