Представлены корпуса Thermalright TR-A30 ARGB и TR-A30 Vision

Thermalright анонсировала две новые модели корпусов формата ATX — TR-A30 ARGB и TR-A30 Vision. Оба изделия имеют объем 52 литра и построены на базе трех панелей из стекла, а также ступенчатой двухсекционной внутренней компоновки. Стекло используется на фронтальной, левой боковой и верхней сторонах, что обеспечивает эффект полного обзора, который принято называть «аквариумным» стилем. Встроенная светодиодная лента с адресацией ARGB позволяет получить декоративную подсветку, не прибегая к установке отдельных светодиодов на каждый вентилятор. Габариты обеих версий идентичны: 440 на 232 на 512 мм. Количество слотов расширения равно семи. Заявлена поддержка стандартных плат ATX, однако совместимость с платами E-ATX или моделями с обратным расположением разъемов в официальном пресс-релизе не упомянута. Максимальная длина видеокарты составляет 400 мм, что позволяет использовать практически любые современные мощные потребительские графические ускорители. Высота кулера для процессора ограничена 165 мм. В отсек питания помещается блок стандарта ATX длиной до 220 мм.

Стоит учитывать, что указанные предельные значения не гарантируют одновременного использования всех компонентов на максимальных размерах. Например, установка длинного блока питания, дополнительные накопители или сложная прокладка кабелей могут сократить доступное пространство для видеокарты или радиатора. Это зависит от конкретной конфигурации и способа размещения внутренних элементов. Для накопителей предусмотрен автономный съемный модуль. Он позволяет установить один 3,5-дюймовый жесткий диск и два 2,5-дюймовых устройства. Подобная ограниченная вместимость для классических HDD отражает общую тенденцию перехода на накопители формата M.2, которые крепятся прямо на материнской плате. В корпусе предусмотрено семь посадочных мест для вентиляторов диаметром 120 мм. С правой стороны от материнской платы есть возможность разместить радиатор размером 360 мм. Скрытый канал для трубок системы жидкостного охлаждения проходит над платой, что позволяет уложить их в менее заметной зоне. Если устанавливать радиатор рядом с платой, то верхняя стеклянная панель остается цельной, однако при этом важно тщательно продумать схему движения воздушных потоков.

Поскольку три стороны корпуса закрыты стеклом, крупных сетчатых зон значительно меньше по сравнению с обычными моделями для высокопроизводительных сборок. Поэтому планирование зон впуска и выпуска воздуха становится критически важным для нормального охлаждения. Передняя панель интерфейсов размещена слева от передней опоры. Она включает два порта USB-A, один разъем USB-C и комбинированный аудиовыход. Информация о пропускной способности порта USB-C в анонсе не приводится. Версия TR-A30 Vision дополнена магнитным дисплеем диагональю 9,16 дюйма с разрешением 1920 на 462 пикселя. Этот вытянутый экран может выводить данные о состоянии системы или произвольную графику. Для его работы необходимы свободные внутренние USB-порты, подключение к питанию, а также использование специального программного обеспечения от Thermalright.