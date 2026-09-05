Представлен мини-ПК ASUS ProArt GR1X на NVIDIA RTX Spark

Компания ASUS объявила о выходе профессионального компактного ПК ProArt GR1X, который получил корпус с размерами всего 150:150:51 мм. Новинка характеризуется 3-нанометровой платформой NVIDIA RTX Spark с ядрами Cortex-X925 и 10 ядрами Cortex-A725 с общим кэшем L3 объёмом 32 МБ, графикой с 48 SM-блоками или 6144 ядра CUDA и небольшим выделенным NPU, системой охлаждения с эффективностью до 140 Вт, до 128 ГБ оперативной памяти, поддержкой накопителей PCIe 5.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen2x2 Type-C (три с поддержкой DP Alt Mode, один с поддержкой 180-Вт зарядки), 10-гигабитным портом Ethernet, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. По данным производителя, мини-ПК способен локально запустить ИИ-модель с количеством параметров до 200 млрд. Цены на конфигурации пока не раскрываются.

Представлен компактный ПК MSI PRO MAX EDGE AI+ на Ryzen AI M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных компьютеров моделью PRO MAX EDGE AI+, которая ба…
Мини-ПК GMKtec NEO-X1 оценили в 2500 долларов …
Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК серией NEO-X1, модели которых получили корпус объемом…
Gigabyte представила мини-ПК Brix на Ryzen AI 7 450…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент компактных компьютеров Brix моделями GB-BRR7-450 и GB-BRR5-430, к…
Представлены корпуса Fractal Define One с закрытой архитекту…
Fractal Define One пополняет знаменитую серию корпусов с закрытой архитектурой. Новинка объединяет соврем…
Водонепроницаемый ПК Silent PC Water Proof PC оценили в 3350…
Компания Silent PC дала старт продажам компьютера название Water Proof PC, главной особенностью которого …
Представлен компьютер SignalRGB с 36 модулями памяти …
Компания SignalRGB, известная ПО для управления RGB-подсветкой на компьютерах, представила «ПК из операти…
Мини-ПК Thunderobot MIX II на Ryzen 7 8745HS оценили в $590…
Компания Thunderobot объявила о выпуске новой конфигурации компактного ПК Thunderobot MIX II, который баз…
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121…
Изучаемый сегодня корпус Bloody CC-121 выполнен в типоразмере Mini-Tower и рассчитан на сборку игровых си…
Обзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 AirОбзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 Air
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стеклаFormula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла
Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor