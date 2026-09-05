Представлен мини-ПК ASUS ProArt GR1X на NVIDIA RTX Spark

Компания ASUS объявила о выходе профессионального компактного ПК ProArt GR1X, который получил корпус с размерами всего 150:150:51 мм. Новинка характеризуется 3-нанометровой платформой NVIDIA RTX Spark с ядрами Cortex-X925 и 10 ядрами Cortex-A725 с общим кэшем L3 объёмом 32 МБ, графикой с 48 SM-блоками или 6144 ядра CUDA и небольшим выделенным NPU, системой охлаждения с эффективностью до 140 Вт, до 128 ГБ оперативной памяти, поддержкой накопителей PCIe 5.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen2x2 Type-C (три с поддержкой DP Alt Mode, один с поддержкой 180-Вт зарядки), 10-гигабитным портом Ethernet, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. По данным производителя, мини-ПК способен локально запустить ИИ-модель с количеством параметров до 200 млрд. Цены на конфигурации пока не раскрываются.