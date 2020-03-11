Kolink объявляет о выпуске корпуса для ПК Balance ARGB Mid-Tower

Компания Kolink представила многофункциональный игровой корпус Balance Midi-Tower. Этот корпус иметь потрясающий внешний вид, но за этим дизайном также много места для мощного игрового оборудования. Корпус поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX и имеет боковую панель из закаленного стекла.

Передняя часть корпуса с мелкой сеткой и вентиляционными отверстиями помогает не только обеспечить хороший воздушный поток, но также помогает подчеркнуть полосу RGB-светодиодов с цифровой адресацией и внешний вид корпуса в целом. Кроме того, полоса RGB может быть подключена непосредственно к материнской плате, и также корпус оснащен мелкой сеткой со встроенным пылевым фильтром в верхней части.

Панель ввода / вывода:

1x USB 3.0 тип A

2x USB 2.0

1 аудио вход / выход

1x RGB-переключатель

Переключатель на панели ввода и вывода позволяет управлять освещением, и предустановленный 120-мм вентилятор оснащен подсветкой DARGB.

Характеристики:

Размеры (В x Ш x Г): 425 х 210 х 470 мм

Материал: сталь, закаленное стекло, пластик

Вес: 6,2 кг

Цвет: черный

Форм-фактор: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Несмотря на то, что внешние размеры корпуса соответствуют размерам Midi-Tower, Balance использует свой продуманный дизайн таким образом, чтобы при необходимости освободить место даже для платы E-ATX. Максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 162 мм, а длина видеокарты ограничена на отметке 370 мм. При этом графические процессоры можно устанавливать вертикально с помощью переходного кабеля PCI-E. Также корпус скрывает блок питания и отсек для жесткого диска, на котором можно установить два 3,5-дюймовых или два 2,5-дюймовых накопителя. Еще два 2,5 "SSD могут быть установлены на задней панели материнской платы.