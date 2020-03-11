Kolink объявляет о выпуске корпуса для ПК Balance ARGB Mid-Tower

2020-03-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Balance ARGB Mid-Tower; [23]
Компания Kolink представила многофункциональный игровой корпус Balance Midi-Tower. Этот корпус иметь потрясающий внешний вид, но за этим дизайном также много места для мощного игрового оборудования. Корпус поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX и имеет боковую панель из закаленного стекла.

Передняя часть корпуса с мелкой сеткой и вентиляционными отверстиями помогает не только обеспечить хороший воздушный поток, но также помогает подчеркнуть полосу RGB-светодиодов с цифровой адресацией и внешний вид корпуса в целом. Кроме того, полоса RGB может быть подключена непосредственно к материнской плате, и также корпус оснащен мелкой сеткой со встроенным пылевым фильтром в верхней части.

Панель ввода / вывода:

  • 1x USB 3.0 тип A
  • 2x USB 2.0
  • 1 аудио вход / выход
  • 1x RGB-переключатель
Переключатель на панели ввода и вывода позволяет управлять освещением, и предустановленный 120-мм вентилятор оснащен подсветкой DARGB.

Несмотря на то, что внешние размеры корпуса соответствуют размерам Midi-Tower, Balance использует свой продуманный дизайн таким образом, чтобы при необходимости освободить место даже для платы E-ATX. Максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 162 мм, а длина видеокарты ограничена на отметке 370 мм. При этом графические процессоры можно устанавливать вертикально с помощью переходного кабеля PCI-E. Также корпус скрывает блок питания и отсек для жесткого диска, на котором можно установить два 3,5-дюймовых или два 2,5-дюймовых накопителя. Еще два 2,5 "SSD могут быть установлены на задней панели материнской платы.

Характеристики:

  • Размеры (В x Ш x Г): 425 х 210 х 470 мм
  • Материал: сталь, закаленное стекло, пластик
  • Вес: 6,2 кг
  • Цвет: черный
  • Форм-фактор: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX


Комментарии и отзывы Balance ARGB Mid-Tower
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платыОбзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы
Лучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X PerformaЛучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X Performa
Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient ModeОбзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Microsoft Edge предлагает высокую произв...
Microsoft Edge предлагает высокую произвНовый браузер созданный на основе проекта Chromium, обеспечивает лучшую совместимость и производительност...
Apple готовит ноутбук на 14 дюймов...
Apple готовит ноутбук на 14 дюймовКомпания Apple достаточно давно не выпускала каких-то новых ноутбуков, буквально каждый релиз это какие-т...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получ...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получВ сети появились подробности о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который еще не был представлен официа...
Amazfit Smart Sports Watch 3 и его функц...
Amazfit Smart Sports Watch 3 и его функцКомпания Amazfit выпустила мощные смарт часы бюджетного варианта под названием Amazfit Smart Sports Watch...
Стала известна дата выхода смартфона Hua...
Стала известна дата выхода смартфона HuaНедавно компания Huawei объявила о том, что флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут представлены...
Western Digital представила уникальный п...
Western Digital представила уникальный п13 января, CES2020 – Корпорация Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) на выставке потребительской электрони...
EK Water Blocks выпустила управляющий ко...
EK Water Blocks выпустила управляющий коEK-Loop Connect разработан для отслеживания системой охлаждения вашей конфигурации. Устройство позволяет ...
Samsung Galaxy A20s и его характеристик...
Samsung Galaxy A20s и его характеристикКомпания Samsung выпустила яркую новинку бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy A20s. Аппарат...
Xiaomi Mi Dual Driver наушники с двумя д...
Xiaomi Mi Dual Driver наушники с двумя дГлава Xiaomi India Ману Кумар Джейн представил новые наушники Xiaomi Mi Dual Driver, которые стали лауреа...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функ...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функТестируемая сегодня портативная колонка SVEN SRP-755 выполнена в ретро стиле. Это, по сути, радиоприемник...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка врем...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времСамое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немно...
Philips 243B1 монитор с датчиком движени...
Philips 243B1 монитор с датчиком движениPhilips 243B1 - ЖК монитор с диагональю 23,8 дюйма. Предлагает разрешение 1920 x 1080 пикселей и частоту ...
Обзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFCОбзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFC
Обзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигаторОбзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигатор
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20 Ultra. Самый продвинутый флагманОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20 Ultra. Самый продвинутый флагман
Обзор Patriot Viper V570 RGB (PV570LUXWK). Игровая мышка с 13 кнопкамиОбзор Patriot Viper V570 RGB (PV570LUXWK). Игровая мышка с 13 кнопками
Обзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчительОбзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчитель
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor