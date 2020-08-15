Компания Kolink представила корпус Rocket Heavy Mini-ITX с объемом 15,6 литра. Несмотря на свои габариты, корпус предлагает широкую совместимость с компьютерным железом.

Корпус оснащен боковыми панелями из закаленного стекла с обеих сторон. Kolink Rocket Heavy поддерживает только материнские платы форм-фактора mini-ITX. Можно разместить видеокарту длиной до 340 мм и воздушный кулер высотой до 85 мм.

Внутри корпуса есть два отсека для 2,5-дюймовых дисков и один для 3,5-дюймового диска. В комплект поставки входит кабель для вертикальной установки видеокарты. Панель ввода-вывода предлагает два порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, порт USB 3.2, кнопка питания и 3,5 мм аудиоразъем.

Рекомендованная стоимость корпуса Kolink Rocket Heavy составляет 143 доллара.