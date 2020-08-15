Kolink представила корпус Rocket Heavy Mini-ITX с объемом 15,6 литра

Компания Kolink представила корпус Rocket Heavy Mini-ITX с объемом 15,6 литра. Несмотря на свои габариты, корпус предлагает широкую совместимость с компьютерным железом.

Корпус оснащен боковыми панелями из закаленного стекла с обеих сторон. Kolink Rocket Heavy поддерживает только материнские платы форм-фактора mini-ITX. Можно разместить видеокарту длиной до 340 мм и воздушный кулер высотой до 85 мм.

Внутри корпуса есть два отсека для 2,5-дюймовых дисков и один для 3,5-дюймового диска. В комплект поставки входит кабель для вертикальной установки видеокарты. Панель ввода-вывода предлагает два порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, порт USB 3.2, кнопка питания и 3,5 мм аудиоразъем.

Рекомендованная стоимость корпуса Kolink Rocket Heavy составляет 143 доллара.
Комментарии и отзывы Kolink Rocket Heavy
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
В игровом магазине Epic Games Store теперь есть моды для игр

Игровой магазин Epic Games Store постепенно расширяет возможности, предлагая пользователям новые функции....
Игра Fast & Furious: Crossroads появилась в магазине Steam

Игра Fast & Furious: Crossroads расширяет вселенную Fast & Furious, где Торрето, Летти и Роман Пирс попад...
В Fortnite появятся управляемые машины

Хорошая новость для поклонников Fortnite, Epic Games поделилась датой появления машины в игре. ...
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Crytek продемонстрировала первый игровой...
Crytek продемонстрировала первый игровойCrytek продемонстрировала первый игровой трейлер Crysis Remastered. Фанаты игры оказались недовольными и ...
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с пе...
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с пеНе так давно в линейке Lexand появилась новая категория продуктов, связанных со здоровьем. Ожидаемое и пр...
Samsung открыла бронь на предзаказ смарт...
Samsung открыла бронь на предзаказ смартSamsung собирается выпустить свой Galaxy Note 20 5 августа на мероприятии Unpacked 2020. Потенциально ком...
Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad P14 и P15...
Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad P14 и P15Компания Lenovo представила два новых ноутбука - ThinkPad P14s и ThinkPad P15s. Они ориентированы для опы...
Обзор Kingston SDCS. Недорогие карты пам...
Обзор Kingston SDCS. Недорогие карты памК нам часто обращаются с вопросом поиска оптимальной карты памяти для видеорегистратора. При выборе реком...
HP представила внешний терабайтный накоп...
HP представила внешний терабайтный накопHP анонсировала внешний накопитель P500, небольшое внешнее и мобильное решение для хранения файлов. Накоп...
Samsung запускает бета версию Android 11...
Samsung запускает бета версию Android 11Samsung печально известна тем, что задерживает обновления программного обеспечения для своих устройств, н...
ПК-корпус Zadak MOAB II Elite получил жи...
ПК-корпус Zadak MOAB II Elite получил жиКомпания Zadak пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MOAB II Elite, которая ориентирована н...
Монитор Philips 242B1V получил режим мас...
Монитор Philips 242B1V получил режим масСетевые источники сообщили о скором выходе монитора Philips 242B1V, главной особенностью которого стал ре...
Huawei Maimang 9 получил 64-Мп камеру и ...
Huawei Maimang 9 получил 64-Мп камеру и Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Maimang 9, которая может похвастаться поддержкой...
Отправляется в релиз...
Отправляется в релизКакое-то время назад на просторах интернета активно обсуждали возможность создания портативного компьютер...
Смартфон Redmi K30 5G сильно подешевел в...
Смартфон Redmi K30 5G сильно подешевел вБренд Redmi снова снизил цену на смартфон Redmi K30 5G, который на старте продаж считался самой доступной...
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6
Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраномОбзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor