Kolink представила стильный корпус Void Rift

Kolink представила еще один корпус линейки Void, модель Void Rift. Корпус выделяется необычным дизайном передней панели с эффектом бесконечности. Боковая панель также выполнена из закаленного стекла для демонстрации компонентов.

Корпус Kolink Void Rift поддерживает материнские платы форм-фактора ATX / Micro-ATX / Mini-ITX, видеокарты длиной 355 мм, процессорный кулер высотой до 165 мм, радиаторы размером 240/280/360 мм.

Внутри корпуса уже установлен один 120 мм вентилятор Umbra Void ARGB. Блок питания и кабели скрыты специальным кожухом. Под ним также расположены кронштейны для установки накопителей. Void Rift имеет кронштейн для вертикального монтажа видеокарты.

Панель ввода/вывода включает разъем USB 2.0, два порта USB 3.0, аудиоразъем. Для предотвращения попадания пыли в корпус есть съемные пылевые фильтры.

Корпус Kolink Void Rift продается по цене 110 долларов.