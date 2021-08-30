Kolink представила стильный корпус Void Rift

Kolink представила еще один корпус линейки Void, модель Void Rift. Корпус выделяется необычным дизайном передней панели с эффектом бесконечности. Боковая панель также выполнена из закаленного стекла для демонстрации компонентов.

Корпус Kolink Void Rift поддерживает материнские платы форм-фактора ATX / Micro-ATX / Mini-ITX, видеокарты длиной 355 мм, процессорный кулер высотой до 165 мм, радиаторы размером 240/280/360 мм.

Внутри корпуса уже установлен один 120 мм вентилятор Umbra Void ARGB. Блок питания и кабели скрыты специальным кожухом. Под ним также расположены кронштейны для установки накопителей. Void Rift имеет кронштейн для вертикального монтажа видеокарты.

Панель ввода/вывода включает разъем USB 2.0, два порта USB 3.0, аудиоразъем. Для предотвращения попадания пыли в корпус есть съемные пылевые фильтры.

Корпус Kolink Void Rift продается по цене 110 долларов.
Комментарии и отзывы Kolink Void Rift
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