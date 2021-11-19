Kolink выпустила два новых корпуса Big Chungus Shredded и Hench с открытой конструкцией

Компания Kolink объявила о выпуске двух новых корпусов для ПК - Big Chungus Shredded и Hench. Обе модели имеют современный дизайн с открытой конструкцией, большими боковыми панелями из закаленного стекла, стальной рамой и широкими возможностями для компонентов. Корпуса поставляются с четырьмя вентиляторами Kolink Umbra 120 мм ARGB PWM и контроллером Umbra Core RGB / PWM.

Big Chungus Shredded и Hench поддерживают радиаторы СЖО до 360 мм, материнские платы Micro-ATX, ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 310 мм и процессорный кулер до 165 мм. Есть три отсека для накопителей. Big Chungus Hench продается за 240 долларов, а версия Big Chungus Shredded за 228 долларов.
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