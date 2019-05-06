Комбо-устройство Mio или приложение?

Многие пользователи интересуются выгодой использования мобильных бесплатных приложений на замену специализированных устройств вроде комбо-устройства Mio. Оказалось, что бесплатность приложения совершенно не дает вам никакого преимущества, ведь приложения часто ошибаются и вы будете получать штрафы из-за превышения скорости. В то же время комбо-устройства Mio работают предельно точно и выдают больше информации, позволяя не отдавать 500 рублей за штрафы. Если говорить проще, то покупка устройства очень быстро окупает себя и позволяет вам безопасно и спокойно ездить по дорогам, не переживая о штрафах и прочих неприятностях. Идеальный пример ситуации для поговорки «Скупой платит дважды». Лучше не тратьте деньги с приложениями.