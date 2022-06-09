Компактный ПК ASUS ExpertCenter PN64 основан на чипе Intel Alder Lake

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью ExpertCenter PN64, которая основана на аппаратной платформе Intel Alder Lake. Новинку оснастили процессорами вплоть до 20-поточного 14-ядерного Intel Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 до 1 ТБ, корпусом с размерами 120:130:58 мм, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, сетевым контроллером 2.5G LAN (Intel I225V), двумя разъемами USB 3.2 Gen2, портом USB 3.2 Gen2 Type-C и 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя интерфейсами HDMI 2.0, по одному USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Gen2 Type-C, гнездом для сетевого кабеля и конфигурируемым портом сзади, а также предустановленной ОС Windows 11.