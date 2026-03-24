Компактный флагман OnePlus 15T показали на фото

Компания OnePlus опубликовала очередное изображения компактного флагманского смартфона OnePlus 15T, который будет представлен 24 марта. На этот раз аппарат запечатлели рядом с геймпадом, клавиатурой и мышью, что позволяет оценить его габариты в сравнении с другими устройствами.

Что касается характеристик, смартфон получит 6,32-дюймовый дисплей LTPS с разрешением 1,5K, частотой обновления до 165 Гц и рамками толщиной всего 1,1 мм со всех сторон, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фронтальную камеру на 16 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор оптического размера 1/1.56 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятор ёмкостью 7500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью, защиту от воды по стандартам IP66, IP68 и IP69/69K, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков и X-осевой вибромотор.