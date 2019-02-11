Компактный iPhone SE 2 показали на видео

YouTube-канал ConceptsiPhone опубликовал концепт-видео смартфона iPhone SE 2, созданный на основе имеющихся сведений. iPhone SE 2 на видео имеет довольно тонкие рамки, широкий вырез, как в старших моделях iPhone, стеклянную заднюю панель с выступающей одинарной камерой, а также поддержку беспроводной зарядки Qi. По мнению авторов видео, смартфон представят уже этой весной. Ему прочат 4,2-4,7 дюймовый дисплей, чипсет Apple A11, 3 ГБ оперативной памяти и систему распознавания лиц Face ID. Напомним, что новая волна слухов об iPhone SE 2 появилась после трех больших распродаж первого поколения смартфона.