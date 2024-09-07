Компактный камерофон Vivo X200+ получит ёмкий аккумулятор

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился новой порцией подробностей о камерофоне Vivo X200+, официальная презентация которого ожидается в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие 6,31-дюймового плоского дисплея, аккумулятора ёмкостью 5600 мАч (у конкурента Xiaomi 15 с 6,35-дюймовым экраном ожидается батарея на 5260 мАч) и толщины корпуса чуть больше 8 мм.

Ранее сообщалось, что Vivo X200+ получит поддержку беспроводной зарядки, грядущий 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400, отдельный фирменный чип для обработки изображений и перископический модуль основной камеры, в то время как тот же Xiaomi 15 будет довольствоваться скромным вертикальным телевиком.
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