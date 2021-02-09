Компактный корпус SSUPD Meshlicious оценен в $130

Принадлежащий компании Lian Li бренд SSUPD пополнил ассортимент компактных корпусов моделью Meshlicious, которая уже доступна для предварительного заказа. Новинка характеризуется размерами 360:245:166,4 мм, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, а также жидкостного системы охлаждения с радиаторами формата до 280 мм. Также отметим черную и белую расцветки, три сетчатые панели для очень повышенной циркуляции воздушных потоков, правую панель из стекла, а также по одному интерфейсу USB Type-A и USB Type-C. Цена корпуса составляет 130 долларов.