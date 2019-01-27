Компактный ноутбук Chuwi Aerobook будет стоить 500 долларов

Компания Chuwi дала старт краудфандинговой кампании на сайте Indiegogo для выпуска ноутбука Chuwi Aerobook, который позиционируется как «самый безрамочный» ноутбук. Впрочем, дисплей занимает примерно 80% площади верней панели ноутбука, что не очень соотносится с утверждением о «безрамочности». Новинка оснащается процессором Intel Core M3 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, аккумуляторной батареей емкостью 38 Втч, двумя разъемами USB 3.0, одним USBC, 3,5 мм разъемом для наушников и разъемом HDMI, который выводит изображения разрешением до 4К. Вложившиеся в кампанию получат устройство за 375 долларов, а после старта продаж он будет стоить 500 долларов.