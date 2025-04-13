Компактный проектор Xiaomi Smart Projector L1 оценили в 200 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Smart Projector, которая выполнена в корпусе с габаритами 118:142:176 мм и массой 1,2 кг. Новинка также характеризуется разрешением 1920:1080 точек, яркостью 200 ISO люмен, проекцией изображения от 40 до 120 дюймов по диагонали с соотношением сторон 1,2:1, автофокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 3-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, однокристальной системой MT9630, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.