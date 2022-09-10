Компактный проектор Xiaomi mini оценен в $345

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Xiaomi mini, которая может похвастаться размерами 95:98:153 мм и массой 1,3 килограмма. Новинка также характеризуется встроенной аккумуляторной батареей с автономностью до двух часов работы, 12-нанометровым четырёхъядерным чипсетом Amlogic T972, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, поддержкой разрешения 720p, яркостью 250 ANSI люмен, 8-Вт аудиосистемой, поддержкой технологии виртуального звукового поля WANOS с панорамным звуком, функцией проецирование дисплея со смартфона одним касанием посредством NFC, разъемами HDMI, USB и 3,5-мм гнездом для наушников. Проектор уже доступен для покупки по цене в 345 долларов.

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