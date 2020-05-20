Компактную камеру Sony ZV1 показали на рендере

В сети появилось первое качественное изображение компактной беззеркальной камеры Sony ZV1, которая является преемницей RX100VII. По предварительным данным, камера получит шарнирный-поворотный экран, как в Canon EOS-RP/R, качество материалов корпуса выше, чем в RX100, крупную кнопку записи видео, встроенные ND-фильтры, 1-дюймовый сенсор разрешением 20 Мп, зум-объектив с фокусным расстоянием 24-70 мм и светосилой 1.8 –2.8, а также продвинутые возможности автофокуса, вроде фокусировки по глазам. Официальная презентация Sony ZV1 ожидается уже 26 мая этого года, а вот ориентировочная цена пока держится в секрете.