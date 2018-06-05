Компания ASUS представляет VivoBook Flip 14 (TP412) – стильное дополнение к линейке ноутбуков-трансформеров. Дисплей, раскрывающийся на полные 360°, позволяет использовать это универсальное устройство в нескольких режимах, в том числе как стандартный ноутбук или планшет.

Стильный алюминиевый корпус с бесступенчатым шарниром

Дисплей NanoEdge в тонкой экранной рамке (всего 6,15 мм) выдает завораживающее изображение, а за высокую производительность устройства отвечают мощные компоненты. В максимальной версии его конфигурация включает процессор Intel Core 8-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ. Встроенный в тачпад сканер отпечатков пальцев поддерживает функцию аутентификации одним прикосновением (Windows Hello). Кроме того, VivoBook Flip 14 позволяет писать и рисовать на своем экране с помощью активного стилуса ASUS Pen.VivoBook Flip 14 представляет собой один из самых компактных 14-дюймовых ноутбуков-трансформеров. Его тонкий (17,6 мм) и легкий (всего 1,5 кг) корпус, выполненный из алюминия, доступен в двух стильных цветовых вариантах: звездно-сером и космически-синем.О прочности бесступенчатого металлического шарнира, который позволяет раскрывать экран на любой угол вплоть до 360°, свидетельствует тот факт, что VivoBook Flip 14 успешно прошел тест на 20 000 циклов открытия/закрытия крышки. Возможность гибкой настройки положения дисплея позволяет использовать это устройство и как стандартный ноутбук, и как планшет. В режиме «подставки», когда клавиатура развернута вниз, удобно смотреть фильмы, а если установить устройство «домиком», можно показывать коллегам какие-либо рабочие идеи.

Дисплей NanoEdge

Хотя по размеру корпуса VivoBook Flip 14 соответствует типичным 13-дюймовым ноутбукам, его дисплей с разрешением Full-HD (1920х1080 пикселей) имеет диагональ в 14 дюймов. Это стало возможным за счет невероятно тонкой экранной рамки NanoEdge шириной всего 6,15 мм: площадь дисплея составляет 82% от площади крышки. Используемая в нем ЖК-матрица может похвастать широкими углами обзора (178°), поэтому изображение на экране этого ноутбука будет ярким и контрастным даже при взгляде со стороны – идеально для совместного просмотра любых материалов вместе с друзьями или коллегами по работе.

И для работы, и для развлечений

Высокую производительность и энергоэффективность ноутбука VivoBook Flip 14 обеспечивают современные компоненты. В максимальной версии он оснащается процессором Intel Core i7 восьмого поколения и 16 гигабайтами оперативной памяти. Для хранения большого числа файлов, включая обширные коллекции фотографий или музыки, и быстрого доступа к ним имеется твердотельный накопитель высокой емкости – 1 терабайт. За высокое качество звучания отвечает эксклюзивная технология SonicMaster, сочетающая отборные аппаратные компоненты с полезными программными оптимизациями.

Сканер отпечатков пальцев и поддержка стилуса ASUS Pen

VivoBook Flip 14 оснащается тачпадом с опциональным сканером отпечатков пальцев, поддерживающим аутентификацию в операционной системе Windows одним прикосновением (функция Windows Hello). Сенсорный экран устройства совместим с активным стилусом ASUS Pen, что позволяет записывать заметки и рисовать, словно на бумаге или холсте. Клавиатура состоит из полноразмерных клавиш с подсветкой, регулируемой в зависимости от внешнего освещения, поэтому за этим ноутбуком можно комфортно работать даже в темноте, а встроенный микрофон дальнего действия обеспечивает удобство при использовании виртуальной ассистентки Cortana: голосовые команды можно отдавать с расстояния до четырех метров.

Технические характеристики ASUS VivoBook Flip 14 (TP412)